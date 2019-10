Afghánec dostal 27 let za teroristický útok. Atentát spáchal na hlavním nádraží

Amsterodam Téměř na 27 let poslal v pondělí nizozemský soud do vězení Afghánce, který loni v srpnu spáchal atentát na hlavním nádraží v Amsterodamu. Informoval o tom server veřejnoprávní stanice NOS. Dvacetiletý Džávíd S. tehdy pobodal dva Američany. Oba útok přežili, jeden z nich ale zůstal částečně ochrnutý a zbytek života zřejmě stráví na invalidním vozíku.

Soud Afghánce poslal do vězení na 26 let a osm měsíců. Jeho čin označil za „teroristický“. Obětem útoku musí odsouzený zaplatit celkem téměř tři miliony eur (77,5 milionu korun).



Server NOS upozornil, že na základě zákona vyplácí obětem násilných trestných činů většinu částky nizozemský stát, který ji následně vymáhá na pachateli. „Protože je Džávíd S. žadatelem o azyl, a nebude tak mít moc peněz, bude to v praxi stát, který odškodné zaplatí,“ vysvětlil.

Mladý Afghánec na dva Američany zaútočil nožem na konci srpna krátce po poledni v podchodu v západní části amsterodamského hlavního nádraží. Policie útočníka následně postřelila. Střelba vyvolala na nádraží, na kterém v tu dobu byly tisíce turistů i místních, značnou paniku. Denně amsterodamským hlavním nádražím projde zhruba 250 000 lidí.

Do Nizozemska přijel Afghánec z Německa, kde tamní úřady zamítly jeho žádost o azyl. Svým útokem se chtěl pomstít za údajné urážky islámu, které podle něj v Nizozemsku často zaznívaly. Zmínil v té souvislosti také krajně pravicového politika Geerta Wilderse, který je znám ostrou kritikou islámu. Své oběti si útočník vybral náhodně; nevěděl, že pocházejí z USA.

Podle agentury AP Džávíd S. během procesu nevyjádřil nad svým činem lítost. Naopak několikrát uvedl, že by stejně jednal znovu, pokud by zase někdo urazil jeho náboženství. Podle soudu tak hrozí, že by se mohl podobného činu dopustit znovu, a je proto nutné společnost ochránit „na tak dlouho, jak je to jen možné“. Afghánci proto soudci uložili nejvyšší možný trest - 26 let a osm měsíců. Státní zastupitelství přitom požadovalo 25letý trest.