Smrt mobilům! V Afghánistánu vyhlásili nový zákaz, tálibánci nasadili kladiva

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  17:11aktualizováno  17:11
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Tak už došlo i na zákaz chytrých telefonů. Řeč není o školním vyučování v Česku, ale o Afghánistánu. Nově mají členové tamního islamistického hnutí Tálibán a vládní zaměstnanci zakázáno jakkoliv používat smartphony. Pokud nařízení poruší, hrozí jim řízení před vojenským soudem. Na sítích se také šíří video, na němž tálibánec kladivem ničí vlastní telefon. Zatímco jej u toho – zřejmě mobilem – natáčí kolega.

O nařízení informuje portál Afghanistan International na základě dokumentů, ke kterým se mu podařilo dostat. Podle něj vůdce Tálibánu Hibatulláh Achundzáda vydal nový ústní zákaz. Ten pod pohrůžkou vojenského soudu bere chytré telefony všem členům islamistického hnutí a vládním zaměstnancům.

Talibán zakázal používání chytrých mobilních telefonů
Na íránsko-afghánské hranici vlaje bílá vlajka hnutí Tálibán a černá vlajka odkazující na smrt nejvyššího duchovního vůdce Íránu Alího Chameneího. (1. března 2026)
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Plné znění zákazu rozeslali po celé zemi a vojenské soudy mají zajistit, že se bude skutečně vymáhat. Vznikl také seznam lidí, kterých se týká, a to včetně jména, pozice, místa zařazení, mobilní sítě a telefonního čísla.

Oddělení pro islámské vzdělávání v rámci ministerstva školství také před pár dny studentům nařídilo, aby si nenosili chytré telefony do škol ani náboženských seminářů.

Tálibán přitom používání chytrých telefonů začal omezovat už v minulosti, kdy v souladu s islámem zakázal zobrazování živých bytostí. Loni pak vůdce Achundzáda tálibánce nabádal, aby svůj čas strávený na mobilu snížili. A ministr vyššího školství také smartphony před časem označil za „jednoho ze tří hlavních nepřátel muslimů“.

Loni na podzim také oznámil, že během pracovní doby jsou mobily na univerzitách zakázané. Jediný, kdo si tam chytrý telefon může vůbec přinést, je ředitel školy. Vzhledem k tomu, že ženy už v dnešním Afghánistánu téměř nemohou pracovat, vycházet samy na ulici až na prvních pár let ani studovat, zákaz se v praxi týká hlavně mužů.

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