Některé afghánské děti jedí prášky na spaní, jsou levnější než suchý chléb, říká mluvčí Lékařů bez hranic

Práce médií v Afghánistánu je od opětovného nástupu Tálibánu k moci v létě roku 2021 značně omezena. O práci tam podle odhadů od té doby přišla více než polovina novinářů. Tálibán přitom nemá příliš pozitivní vztahy ani se zahraničním tiskem. Přímých svědectví z oblasti je tak pramálo. Jedno z nich poskytl serveru Lidovky.cz Tomáš Bendl, manažer komunikace humanitární organizace Lékaři bez hranic, který se z devítiměsíčního pobytu v Afghánistánu vrátil koncem června.

Lidovky.cz: Jak se teď v Afghánistánu žije běžným lidem?

Těžce. Země se potýká s hlubokou ekonomickou krizí a například pro matky samoživitelky skutečně není moc míst na planetě, kde by to měly horší. I s ohledem na to, jak brutální a svazující vůči nim dokáže tamní patriarchální režim být.