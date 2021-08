Afghánistán má vést ‚umírněný‘ terorista. O jeho návrat se paradoxně zasloužil i jeden bývalý prezident

Kdyby byl Abdul Ghání Baradar Američan, jeho životopis by vystačil na hollywoodský biják. Tento „Forrest Gump“ afghánských dějin byl totiž za posledních 40 let podobně jako filmový hrdina v podání Toma Hankse tak nějak u všeho, co se v jeho osudem stíhané domovině stalo.