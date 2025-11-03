Sever Afghánistánu zasáhlo zemětřesení. Sedm lidí zemřelo, zraněných je 150

Noční zemětřesení na severu Afghánistánu zabilo nejméně sedm lidí, dalších 150 utrpělo zranění, uvedla místní zdravotní správa. Živel udeřil poblíž půlmilionového města Mazáre Šarif. Podle americké geologické služby USGS měly otřesy sílu 6,3.

USGS uvedla, že vzhledem k síle a lokalitě otřesů se dá očekávat množství obětí a potenciálně široká oblast katastrofálních dopadů. Zemětřesení udeřilo poblíž jednoho z největších afghánských měst Mazáre Šaríf, kde podle mluvčího regionální správy poničilo Modrou mešitu. Ohnisko otřesů se nacházelo v hloubce 28 kilometrů pod povrchem.

Neověřené záběry na sociálních sítích ukazují zborcené domy a lidi vytahované z trosek, píše Reuters.

Mluvčí zdravotní správy severní provincie Samangan Reuters řekl, že na základě informací z nemocnic přijímajících oběti otřesů je zatím zmíněné množství mrtvých a zraněných. Samangan sousedí s provincií Balch, jejímž centrem je Mazáre Šaríf, odkud zatím podrobnější informace o následcích otřesů nebyly zveřejněny.

Zemětřesení jsou v Afghánistánu častá, a to zejména v horské oblasti Hindúkúše, neboť region se nachází na rozhraní euroasijské a indické tektonické desky. Škody a ztráty na životech tam bývají vysoké vzhledem k nestabilitě staveb.

Zářijové otřesy na východě země si vyžádaly přes 2200 mrtvých a více než 3400 zraněných a řadí se k nejničivějším afghánským zemětřesením. Ohnisko živlu o síle šesti stupňů bylo v hloubce deseti kilometrů.

