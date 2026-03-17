Pákistánský útok na nemocnici v Kábulu zabil 408 lidí, tvrdí Tálibán

  9:01aktualizováno  9:04
Při pákistánském útoku na nemocnici pro léčbu drogových závislostí v Kábulu zemřelo 408 lidí, uvedl mluvčí ministerstva vnitra hnutí Tálibán, které v Afghánistánu vládne. Pondělní úder podle něj zranil nejméně 265 lidí. Na místě pokračují záchranné práce, podle úřadů je možné, že počet obětí nadále poroste. Prvotní informace úřadů hovořily o 200, později o 400 obětech. Pákistán tvrzení, že zaútočil na nemocnici, odmítl.

„V důsledku úderu byla zničena značná část nemocnice a panují vážné obavy z vysokého počtu obětí,“ napsal dříve zástupce mluvčího vládního islamistického hnutí Tálibán Hamdulláh Fitrat na síti X. „Záchranné týmy nyní pokračují v pracích na místě, snaží se dostat pod kontrolu požár a vyzvednout těla zbývajících obětí,“ doplnil. Pákistán podle něj zaútočil na nemocnici v pondělí přibližně ve 21:00 místního času (17:30 SEČ). Zařízení, které se stalo terčem útoku, podle něj mělo kapacitu 2000 lůžek.

Pákistán uskutečnil vzdušné údery v Kábulu. (13. března 2026)
Jeden z lékařů zasažené kliniky Omíd sdělil, že při útoku bylo zcela zničeno až pět budov. Pacienti se podle něj v zařízení léčili ze závislosti na marihuaně, amfetaminech a dalších syntetických drogách.

Pákistánské ministerstvo informací již dříve uvedlo, že údery v Kábulu i na východě Afghánistánu „mířily přesně na vojenské zařízení a infrastrukturu podporující teroristy včetně skladů vojenského vybavení“.

Boje mezi oběma znepřátelenými zeměmi pokračují už několik měsíců a podle agentury AP patří k nejkrvavějším za poslední roky. Islámábád dlouhodobě obviňuje afghánský režim, že poskytuje útočiště členům pákistánské odnože Tálibánu, známé jako Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), která chce svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Kábul to popírá. TTP je oddělená od afghánského Tálibánu, který se k moci vrátil v roce 2021, ale je jeho spojencem.

Vztahy mezi Kábulem a Islámábádem se vyhrotily loni v říjnu, kdy při hraničních střetech zahynuly desítky vojáků, civilistů a ozbrojenců. Katarem a Tureckem zprostředkované příměří se dosud víceméně dodržovalo, ale rozhovory nevedly k oficiální dohodě.

