„Jen jsem šla nakoupit.“ Tálibán čím dál víc sahá k bičování, rány počítá dav

„Zakryli mi obličej i hlavu. Bylo to pro mě nesmírné utrpení a ponížení. Bičovali mě před davem lidí, kteří hlasitě počítali každou ránu,“ popisuje třiadvacetiletá vyšívačka Hira, která si bičování vysloužila za to, že se vydala nakoupit, když jí došly šicí potřeby. U obchodu k ní přistoupili tálibánští strážci a zprvu jí vytkli, že přišla bez mužského doprovodu, jak nyní v Afghánistánu ženám přikazuje zákon.
Tím však její provinění neskončilo. Tálibánci ji obvinili, že se chtěla spustit s místním prodavačem – jen proto, že na něj promluvila. Nebyl totiž její „mahram“ neboli mužský příbuzný, a tak se s ním neměla co bavit. Ozbrojenci jí ještě umožnili vrátit se domů, tam už však ona ani její rodina strachy oka nezamhouřila. Báli se, že její „cizoložství“ nezůstane nepotrestáno.
„Cítila jsem, že toto může být konec mého života, že mě za trest ukamenují k smrti před stovkami jásajících mužů,“ popisuje mladá žena ze severu Afghánistánu, které se podařilo spojit s novináři deníku The Times. Hned druhý den ráno byla Hira zatčena a po výslechu, který provedly dvě zahalené ženy, byla obviněna ze zmíněných zločinů i z toho, že má poměr s dotyčným prodavačem.
Po týdnu ve vězení ji předvedli před tálibánský soud. Obhájce jí nepřidělili a před trestem smrti ukamenováním ji zachránilo jen vytrvalé přesvědčování soudce, že žádný nemanželský vztah nemá. Odsouzena byla k devětatřiceti ranám bičem. Bičování sledovaly desítky mužů. Hira brzy začala křičet bolestí. V slzách ji pak odvedli zpět do cely, kde se měla během dalšího dne zotavit ze svých zranění.
Poté se mohla konečně vrátit domů. „Tálibán můj trest hlásil z tlampačů. Moje rodina byla u toho a jejich slzy mě naprosto zlomily,“ dodává Afghánka. S tím, jak se její „hanba“ šířila mezi sousedy, Hira neviděla jinou možnost, než odejít z domova. Utekla ze své provincie u hranic s Tádžikistánem a nyní se skrývá.
Jen minulý týden tálibánci na severu Afghánistánu veřejně zbičovali nejméně jedenáct lidí včetně čtyř žen. A od léta 2021, kdy se znovu chopili moci, stejným trestem v celé zemi prošlo více než tisíc lidí, píše The Times s odkazem na soudní záznamy a zprávy médií. Nejméně dvě stě z nich byly ženy, skutečný počet zbičovaných Afghánek však může být mnohem vyšší.
Tálibán už se nebojí veřejných bičování
Letos v létě se totiž objevuje víc zpráv o těchto trestech, což může znamenat, že je tento způsob mučení na vzestupu – anebo že už se jej Tálibán nezdráhá vykonávat veřejně. Pódiem jeho exemplárních představení jsou náměstí i sportovní stadiony. Podle OSN Tálibán tyto veřejné akce pořádá s cílem odstrašit další hříšnice od jejich zločinů.
Trest přitom Afghánky a Afghánci dostávají i za nejmenší prohřešky proti striktnímu výkladu islámského práva šaría – stejně jako Hira. Může to být třeba i nedodržení předepsaných pravidel zahalování. Na účtu dobrovolníků ze skupiny WDI.Afghanistan, která afghánským ženám vypuzeným ze školy nabízí online výukový program, se v poslední době objevilo několik videí veřejného bičování žen, ale například i učitele, jenž se „opovážil vyučovat afghánské dívky“.
Portál Kabulnow v červnu s odkazem na verdikty soudů informoval o dvou vzájemně podobných případech, kdy muž a žena dostali shodně devětatřicet ran bičem za to, že „utekli z domova“, respektive utekli a ještě měli „zakázaný vztah“. V případě druhého páru dostali oba lidé navíc mnohaměsíční vězení.
Trest bičování nedávno vynesli soudci i za údajné cizoložství a vraždu, v tomto případu dostala šestice odsouzených včetně dvou žen rovněž třicet devět ran a různě vysoké vězeňské tresty. Veřejně zbičováno pak bylo i šest lidí obviněných z nákupu, prodeje a pašování drog. V tomto případě ovšem dostali „jen“ deset ran a několik měsíců za mřížemi. Portál Afghanistan International informoval také o dvou zbičovaných homosexuálech.
Lidskoprávní organizace i OSN tyto formy trestů odsuzují coby nelidské a porušení a mezinárodního práva. Upozorňují také, že obvinění často nemají přístup k obhájci a jejich proces není férový. Organizace spojených národů uvedla, že se mezi letošním dubnem a červnem uskutečnilo nejméně 234 veřejných bičování, z nichž 48 se týkalo žen a navíc i jednoho dítěte.
„Jako ženy tady nemáme vůbec žádnou hodnotu“
Afghánský lidskoprávní aktivista Azíz Gul pak podotýká, že jsou tálibánští strážci a vysoce postavení členové režimu podezřelí, že často vznášejí falešná obvinění vůči ženám, jež je odmítly nebo urazily. V posledních čtyřech letech navíc vzrostly počty dětských nevěst. Tálibán až na prvních pár let zakázal vzdělávání žen, izolovaná země se bez západních fondů navíc ještě víc propadla do chudoby. A padla i dřívější věková hranice, která sňatky umožňovala od šestnácti let.
„Dopad tohoto teroru a brutality vedl k psychologické represi lidí a donutil je mlčet. Tato situace má strašné důsledky. Mnoho rodin je ze strachu, že by jim Tálibán mohl odvést dcery nebo je z něčeho obvinit, nuceno domlouvat předčasná a nucená manželství,“ říká Gul, podle něhož se za poslední čtyři roky zvýšil mezi afghánskými dívkami a ženami počet sebevražd.
„Hlavním důvodem jsou tyto nelidské tresty ukládané Tálibánem,“ dodává. Na sítích se objevilo také video z kamenování neznámé ženy nebo výpověď dívky, již přinutili provdat se za tálibánce, který ji pak každou noc znásilňoval. Žena z odlehlé vesnice, jíž dobrovolníci pomohli propašovat mobilní telefon, také popisuje život pod radikálním islámem.
Dívky u nich vůbec nesmějí do školy, „ani do dvanácti let tak jako v Kábulu“. „V naší mešitě oznámili, že jakmile dívka doroste, musí se vdát – přednostně za člena Tálibánu. Může si vzít i někoho jiného, ale jen s povolením. Děsím se toho, že mé dcery vyrostou, protože v jejich budoucnosti není žádná svoboda. Očekává se od nich, že si nuceně vezmou tálibánce. Kéž by nikdy nedospěly. Tady ženy nemají žádnou hodnotu – jsme jako chodící mrtvoly. I před Tálibánem byl život těžký, ale teď je nesnesitelný,“ popisuje a doufá, že její hlas uslyší co nejvíc lidí.