Tálibán vede tajnou válku proti Islámskému státu. Objevují se mrtvá těla s ručně psanými vzkazy

Islámský stát byl zodpovědný za srpnový sebevražedný atentát u kábulského letiště, při kterém zahynulo více než 150 lidí, a je urputným soupeřem Tálibánu. Obě tyto radikální islámské skupiny teď vedou pochmurnou a krvavou bitvu – a Dželálábád je její frontovou linií.



Po pádu prozápadního kabinetu, který nahradila vláda Tálibánu, je teď Afghánistán klidnější. Ovšem v Dželálábádu čelí jednotky Tálibánu téměř každodenním útokům. Islámský stát, místně známý pod arabskou zkratkou DAIŠ, využívá některé ze stejných taktik, které Tálibán tak úspěšně používal proti předchozí vládě – včetně náloží nastražených na silnicích a cílených útoků.

IS obviňuje Tálibán z toho, že je odpadlíkem, protože není dostatečně radikální. Tálibán odmítá IS jako kacířské extremisty. Šéfem rozvědky Tálibánu v provincii Nangarhár, jejíž metropolí je Dželálábád, je muž známý jako „doktor Bašír“, kterého provází pověst zuřivého bojovníka. V minulosti se mu podařilo zahnat IS z malé pevnosti, kterou si vybudoval v sousední provincii Kunar.



Doktor Bašír popírá, že by měl Tálibán jakékoli spojení s mrtvolami, které někdo pravidelně nechává vystavené na odiv u silnice. Hrdě ale prohlašuje, že jeho muži zatkli desítky členů IS. Mnoho bojovníků takzvaného Islámského státu, kteří byli uvězněni za předchozí vlády, uprchlo z vězení během chaosu, jenž provázel převzetí moci Tálibánem.

Na veřejnosti doktor Bašír a ostatní představitelé Tálibánu hrozbu IS zlehčují. Tvrdí, že válka v Afghánistánu konečně skončila a že oni přinášejí Afghánistánu mír a bezpečnost. Cokoli, co tento příběh narušuje, je nežádoucí.

Doktor Bašír jde dokonce tak daleko, že navzdory všem důkazům o opaku tvrdí, že IS v Afghánistánu formálně ani neexistuje. „Název DAIŠ se vztahuje k Sýrii a Iráku,“ říká. „Tady v Afghánistánu žádná ničemná skupina s názvem DAIŠ není.“

Obavy z rozmachu IS v Afghánistánu

Ve skutečnosti je samozvaný Islámský stát v Afghánistánu nejen formálně přítomen, ale dokonce ustavil svou speciální odnož v oblasti zahrnující území Afghánistánu, kterou nazval „IS-Chorásán“. Chorásán bývalo historické území ve Střední Asii s rozlohou 268 tisíc čtverečních kilometrů, které dnes leží na území Íránu, Afghánistánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu a Turkmenistánu.

Samozvaný Islámský stát se v Afghánistánu poprvé etabloval v roce 2015 a v následujících letech provedl řadu krvavých útoků. Od převzetí moci Tálibánem však IS podniká sebevražedné atentáty i v těch oblastech země, kde se bojovníci IS dříve nevyskytovali. Začátkem tohoto měsíce IS zaútočil na mešity šíitské menšiny ve městě Kundúz na severu země a na baštu Tálibánu Kandahár.

Obavy z rozmachu IS v Afghánistánu sdílejí jak obyvatelé této země, tak sousední státy a západní představitelé. Spojené státy už varovaly, že by IS v Afghánistánu mohl během šesti měsíců až jednoho roku dosáhnout bodu, kdy bude schopen podnikat útoky v zahraničí.

IS v současnosti v Afghánistánu neovládá žádné území. V dřívějších letech se mu podařilo vybudovat základny v provinciích Nangarhár a Kunar, než ho vytlačily útoky Tálibánu a jednotek afghánské armády podporovaných americkými nálety.



Islámský stát má jen několik tisíc bojovníků ve srovnání s přibližně 70 tisíci příslušníky Tálibánu, kteří jsou nyní vybaveni americkými zbraněmi. Existují však obavy, že by IS mohl postupně verbovat bojovníky z dalších zemí Střední Asie a Pákistánu, a také rozčarované příslušníky Tálibánu, pokud se tato skupina v budoucnu rozpadne na soupeřící frakce, jak předpovídají někteří odborníci.

Mnozí Afghánci, unavení po desítkách let občanské války v zemi, označují rostoucí počet útoků IS za začátek „nové hry“.

V Dželálábádu se terčem útoků nestává jen Tálibán. Aktivista místní občanské společnosti Abdar Rahmán Mavín se začátkem října vracel domů ze svatby, když na jeho vozidlo začali střílet neznámí ozbrojenci. Zabili ho, zatímco se na zadních sedadlech krčili jeho dva synové ve věku deset a 12 let. K odpovědnosti za útok se v krátkém prohlášení přihlásil IS.

Mavínův bratr Šad Núr je zoufalý. „Když se Tálibán dostal k moci, byli jsme všichni nesmírně šťastní a plní optimismu, že skončí všechny ty vraždy, pumové útoky, korupce a další nešvary,“ řekl. „Ale teď si uvědomujeme, že se nám vnucuje nový fenomén – a jmenuje se DAIŠ.“