Tálibán kvůli „šíření neřesti“ vypnul internet. Ruší se lety, obchoduje se po telefonu

Tálibánský vůdce Achúndzáda podle agentury AFP údajně ignoroval varování některých úředníků ohledně negativního dopadu na ekonomiku – a odpojení internetu prosadil. „Neexistuje žádný jiný způsob či systém komunikace,“ řekl nejmenovaný úředník, podle kterého bude mít rozhodnutí dopad na bankovní sektor, celní správu a „vše po celé zemi“.
Podle stanice BBC bylo na kábulském mezinárodním letišti zrušeno nejméně osm odletů či příletů. V pondělí afghánské úřady postupně oslabovaly po celé zemi mobilní signál a připojení k internetu, až se posléze síťová konektivita propadla na pouhé jedno procento běžné úrovně, napsala AFP s odvoláním na údaje skupiny pro monitoring internetu NetBlocks.
Je to poprvé od návratu Tálibánu k moci v roce 2021, co bylo v zemi přerušeno telekomunikační spojení. „Veškerý náš obchod závisí na mobilních telefonech. Dodávky zboží se provádějí přes mobilní telefony. Je to jako den volna, všichni jsou doma. Trh nefunguje,“ popsal kábulský obchodník Nadžíbulláh.
Diplomatické zdroje potvrdily, že mobilní sítě jsou z velké části odpojeny. OSN uvedla, že se v zemi musela vrátit k radiokomunikaci a omezenému satelitnímu připojení. AFP ztratila spojení se svou kanceláří v Kábulu v pondělí v 17:45 místního času (15:15 SELČ).
Už v minulých týdnech přicházely zprávy, že Tálibán odpojil některé afghánské provincie od wi-fi připojení. Důsledkem kroku například bylo, že tamní ženy přišly o poslední spojení se světem a možností vzdělávat se.
Odvážnější Afghánky totiž v zemi, v níž mají povoleno vychodit jen prvních pár ročníků základní školy, tajně studují na dálku. Internetové kurzy jim nabízejí dobrovolníci a aktivisté. Ti také přerušení wi-fi potvrzovali na síti X. Počet žen, které rozhodnutí Tálibánu ovlivnilo, však není jasný.
V roce 2024 tálibánská vláda považovala optickou síť o rozsahu 9350 kilometrů, kterou vystavěly předchozí Západem podporované vlády, za prioritu, která zemi pomůže přiblížit se světu a vymanit se z chudoby, dodává AFP.