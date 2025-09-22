„Pro Tálibán je to významné strategické vítězství,“ říká o rostoucím počtu zemí, které s teroristickým hnutím v čele Afghánistánu začínají navazovat opatrné vztahy, výzkumník Michael Kugelman z kanadské neziskové organizace Asia Pacific Foundation of Canada.
Po čtyřech letech, co jsou tálibánci u moci, čelí Afghánistán ekonomické krizi, radikálnímu snížení humanitární pomoci ze strany Západu, chudobě i důsledkům přírodních neštěstí. Miliony Afghánců se v poslední době nedobrovolně vrátily do rodné země poté, co je sousední Pákistán a Írán vyhostily. Vládu Tálibánu za ta léta oficiálně uznalo jen Rusko.
Sousední země si však našly cesty, jak s islamisty spolupracovat i bez toho, a v Bílém domě už nový afghánský režim popisují coby „poměrně spolupracující“. Alespoň ho tak minulý měsíc označil tamní ředitel pro boj s terorismem Sebastian Gorka. „Zní to zvláštně, když to říkám já, ale v boji proti terorismu je Tálibán poměrně kooperativním partnerem,“ připustil.
Každá ze zemí má přitom jiný motiv, proč Tálibán zve k jednacímu stolu, podotýká list The Washington Post (WP). Některé mají s tálibánci společného nepřítele v podobě Islámského státu, který dosud operuje na afghánsko-pákistánských hranicích. Jiné přes Afghánistán vedou své obchodní trasy. A v Evropě zase sílí hlasy protiimigračních politických stran, které žádají deportace přistěhovalců zpět do jejich rodných zemí – včetně Afghánistánu.
Příkladem je třeba strana Reform UK, již ve Velké Británii vede bývalý europoslanec Nigel Farage. Ten hlásá, že až se chopí moci, vyhostí všechny dospělé Afghánce bez dokladů, a Tálibánu za to chce i platit. V Německu zase po několika teroristických útocích začali vyhošťovat afghánské imigranty, kteří se dopustili trestného činu. Pro provedení deportací je však potřeba souhlas afghánské vlády, tedy Tálibánu.
Němečtí diplomaté proto v Kataru jednali i se dvěma představiteli islamistického kabinetu, aby jim s deportacemi pomohli. Po kritice Berlín zdůraznil, že nadále neuznává vládu Tálibánu a že spolupráce je jen technického rázu. Kromě vyhošťování zločinců a teroristů však chce kabinet Friedricha Merze přehodnotit i sliby, jež předchozí vlády daly afghánským překladatelům a dalším spolupracovníkům západních armád včetně té německé.
Mnozí Afghánci na své přijetí do Německa stále čekají, jiní se obávají vrácení do země, která je za jejich předchozí práci pro Západ může zavřít. „Tento druh diplomacie s Tálibánem legitimizuje teror a útlak a zrazuje ty, kteří s námi spolupracovali na budování demokratického Afghánistánu,“ kritizovala německá poslankyně za Zelené Luise Amtsbergová.
List Financial Times pak píše přímo o požehnání pro vládce Afghánistánu, jež jim „zoufalá“ Evropa ve snaze vyhostit nelegální migranty přináší. Podle tohoto deníku už vyslali delegaci do Kábulu anebo na svém území přivítali představitele Tálibánu nejen Němci, ale i Rakušané a Švýcaři. Pro izolovaný režim je přitom každá taková dohoda „mikrovítězství, které je stále více integruje do globálního systému,“ podotýká Ibrahím Bahiss z organizace International Crisis Group.
Tálibánský vyslanec na jednání v Kataru také prohlásil, že „přesídlování je humanitární problém, a tak bychom v souvislosti s deportacemi uvítali jakoukoliv ekonomickou podporu“. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt zase míní, že Katarem zprostředkované nepřímé kanály už na deportace nestačí, a k migracím je potřeba dohodnout se s Tálibánem napřímo.
Tálibánu se v Evropě navíc daří ještě jedna věc. Od svého návratu do sedla bojuje o kontrolu nad zdejšími afghánskými konzuláty a velvyslanectvími a je v tom čím dál úspěšnější. Zatímco dříve ambasády vedli lidé, kteří ještě patřili k předchozí prozápadní vládě Afghánistánu, v poslední době dostali buď výpověď nebo s nimi Tálibán přerušil kontakt, případně je přetáhl na svou stranu.
Například strategicky důležitý konzulát v německém Bonnu podle WP nyní bojuje o svou nezávislost. V sídle této mise přitom shromažďují informace o všech ostatních afghánských misích na území Evropy i citlivá osobní data afghánských přistěhovalců. „S těmi je možné v Afghánistánu vystopovat celou vaši rodinu,“ upozorňuje jeden z diplomatů v Bonnu.
Dejte mi Bagrám, nebo budu zlý
Co se týká Spojených států, ty oficiálně vládu Tálibánu nadále neuznávají, nicméně v Kábulu minulý týden jednali američtí diplomaté. Podle afghánského ministerstva zahraničí se rozhovory týkaly například lidí zadržovaných v obou zemích. Americký prezident Donald Trump se pak o radikálním islamistickém hnutí zmínil minulý týden, když prohlásil, že chce do vlastnictví Spojených států znovu získat vojenskou základnu v afghánském Bagrámu.
Armáda se z ní stáhla v roce 2021 poté, co se islamisté vrátili k moci. „Snažíme se ji získat zpět, protože oni od nás něco potřebují,“ naznačil Trump s tím, že je základna vzdálená zhruba hodinu cesty od místa, kde „Čína vyrábí své jaderné zbraně“. Pohrozil také, že pokud se základna „nevrátí lidem, kteří ji vybudovali, stanou se zlé věci“. „Právě teď vedeme rozhovory s Afghánistánem a chceme to mít co nejdřív. Pokud ne, uvidíte, co udělám,“ dodal Trump, aniž upřesnil, co od něj Tálibánu hrozí.
Právě Trump byl mimochodem tím, kdo odchod amerických vojáků ze středoasijské země nařídil. A to v době, kdy v Bílém domě sloužil svůj první mandát. Armáda však odešla až za Trumpova nástupce Joea Bidena.
Tálibán po svém mluvčím Trumpovi vzkázal, že se Američané v minulosti zavázali „nevyhrožovat použitím síly vůči územní celistvosti nebo politické nezávislosti Afghánistánu a nezasahovat do vnitřních záležitostí země“. „Je proto nezbytné, aby zůstali věrní svým závazkům,“ podotkl zástupce režimu, který prý „usiluje o konstruktivní vztahy se všemi státy na základě vzájemných a společných zájmů“.
Mluvčí Spojeným státům také doporučil, aby „namísto opakování neúspěšných přístupů z minulosti dodržovaly politiku realismu a racionality“. A náčelník generálního štábu tálibánského ministerstva obrany Fasihuddin Fitrat pak podle ruského portálu Meduza řekl, že se někteří snaží získat základnu cestou „politického obchodu“. „Dohoda byť jen u centimetru afghánské půdy není možná. My to nepotřebujeme,“ dodal.
Z Tálibánu se zkrátka stává partner, s nímž je potřeba mluvit. V cestě k tomu, aby skutečně vystoupil z mezinárodní izolace, nicméně stojí především způsob, jakým islamisté zacházejí s polovinou afghánské populace – se ženami. Těm brzy po svém nástupu začali omezovat první práva a od té doby přidávají stále další omezení.
Dnes už Afghánky nejenže nemohou studovat, vykonávat většinu zaměstnání či vstupovat do politiky, bez mužského doprovodu – třeba svého malého syna – nesmějí ani na ulici. Vrátily se tresty bičování a kamenování, ženský hlas na veřejnosti nesmí zaznít, povinností je kompletní zahalení tváře, vlasů a celého těla a ideálně by žena neměla být viděna ani oknem vlastního domu.
Nově tálibánci také stahují knihy napsané ženami a v několika provinciích omezily přístup k internetu, kvůli čemuž už se Afghánky nemohou vzdělávat ani doma – potají a online. Útlaku kromě žen čelí i kritici režimu nebo etnické menšiny.
Sám Tálibán dosud extrémní výklad islámského práva šaría hájil a mezinárodní kritiku odmítal slovy, že by svět měl respektovat jejich kulturu. Důsledkem těchto kroků ovšem je, že například tálibánský ministr zahraničních věcí Amir Chán Muttakí nemohl navštívit Indii a Pákistán, protože mu sankční výbor OSN odmítl vydat nezbytná cestovní povolení, píše WP s odkazem na tvrzení dvou pákistánských úředníků.
Výbuch v Pákistánu
Nejméně 24 lidí zabil výbuch materiálu na výrobu bomb v komplexu bojovníků pákistánské odnože hnutí Tálibán v provincii Chajbar Pachtunchvá na neklidném severozápadě země.
Výbuch zničil několik okolních domů. Podle místní policie je mezi oběťmi nejméně deset civilistů včetně žen a dětí. Dva velitelé militantní organizace Tehríke Tálibán Pákistán (TTP) v komplexu podle policie vyráběli nástražné bomby.
Komplex stál uprostřed běžné zástavby. Policie ozbrojence viní, že využívají civilisty jako lidské štíty. V poslední době také podle bezpečnostních sil začali využívat mešity jako sklady zbraní.
Pákistán v posledních letech čelí nárůstu počtu ozbrojených útoků, k nimž se většinou hlásí islamisté ze skupiny TTP. Ta je napojená na afghánský Tálibán a zastřešuje několik sunnitských islamistických skupin.
Mnohé zahraniční ambasády v Kábulu také zůstávají od roku 2021 zavřené a Čína, která v regionu masivně investuje, se svými projekty na budování infrastruktury zatím Afghánistán obchází.
Zasáhla jen diplomaticky, když s cílem ochránit své zájmy v Pákistánu pomohla zprostředkovat dohodu mezi pákistánskou vládou a Tálibánem. Také Rusko islamisty oficiálně uznalo především proto, že jej ohrožuje afghánská pobočka Islámského státu.
„U většiny zemí, které s Tálibánem jednají, je spolupráce omezená hlavně na humanitární pomoc a řízení migrace,“ říká pákistánský politolog Muhammad Amir Rana, podle nějž chtějí být tálibánci považováni za normální vládu.
To je zatím nepříliš reálné, nicméně analytici podle WP poukazují i na to, že zahraniční diplomaté přesto spolupracují. Jen jinak. Tálibán totiž nepovažují za homogenní skupinu a vybírají si ty její členy, které považují za vstřícnější. Místo radikálů usazených v Kandaháru tak oslovují spíš pragmatiky, jako jsou zástupci ministra vnitra a ministra obrany.
Mluvčí afghánského ministerstva vnitra pak uvedl, že „v kontaktu“ jsou tálibánci s obrannými a zpravodajskými agenturami z Ruska, Číny, USA a Evropy, a to v rámci svých operací proti militantním skupinám. „Doufáme, že se tyto vztahy budou rozvíjet, ale po dvaceti letech války proti některým z těchto zemí je těžké to dělat otevřeně,“ dodal.