Měníme kabely, popírá Tálibán zákaz internetu. O jeho obnově ale mlčí

Některé provincie začaly na začátku září odpojovat vysokorychlostní připojení k internetu na příkaz tálibánského vůdce Hajbatulláha Achúndzády, který tím chtěl zabránit šíření nemravností.
Od pondělí úřady v celé zemi postupně oslabovaly mobilní signál i připojení k internetu, až se síťová konektivita propadla na jedno procento běžné úrovně, uvedla skupina pro monitoring internetu NetBlocks.
„Není nic pravdy na šířících se zvěstech, že jsme zavedli zákaz internetu,“ uvedli představitelé Tálibánu. Mluvčí vládnoucího hnutí Zabíhulláh Mudžáhid na síti X uvedl, že současné celostátní výpadky jsou důsledkem „zchátralé infrastruktury optických kabelů“, která se nyní nahrazuje. Nezmínil se však o tom, kdy nebo zda budou služby obnoveny.
Omezení zasáhlo i OSN
Omezování internetu a mobilního signálu narušilo bankovní služby, obchod i leteckou dopravu. Podle agentury Reuters byly ve středu zrušeny čtyři odlety a deset příletů.
Aerolinky Kam Air uvedly, že ve středu odpoledne místního času budou obnoveny lety do metropole Kábulu. Společnost totiž od pondělí kvůli výpadku zcela zastavila provoz.
Incident se také dotkl humanitárních organizací, jež bez obou služeb nemohou plně fungovat ani komunikovat s jinými organizacemi. OSN, která také vyzvala k obnovení spojení, se musela vrátit k radiokomunikaci a omezenému satelitnímu připojení.
Tálibán má k dispozici optickou síť o rozsahu 9350 kilometrů, kterou vystavěly předchozí, Západem podporované vlády. Pro vládnoucí hnutí je to priorita, jež zemi pomůže přiblížit se světu a vymanit se z chudoby. Podle AFP je to poprvé od návratu Tálibánu k moci v roce 2021, co bylo přerušeno telekomunikační spojení.