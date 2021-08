Žádáme ženy, aby zůstaly doma, noví bojovníci by je mohli obtěžovat, varuje Tálibán

„Je to dočasné opatření,“ uvedl mluvčí hnutí, které v polovině tohoto měsíce po 20 letech od invaze USA a jejich spojenců znovu ovládlo Afghánistán. „Naše bezpečnostní síly nejsou vyškoleny v tom, jak zacházet se ženami – jak s některými z nich mluvit. Dokud nebudeme mít plné zabezpečení... žádáme ženy, aby zůstaly doma,“ dodal.



Podle Mudžáhida existují obavy, že noví a nezkušení bojovníci by mohli ženy obtěžovat, týrat je nebo jim ubližovat. Ženy mají zůstat doma, dokud Tálibán nevytvoří „nový systém“ na jejich ochranu, uvedl.

Tvrzení, že půjde jen o dočasné opatření, není pro afghánské ženy novinkou. Tálibán se podobně vyjadřoval i dříve v době, kdy vládl, prohlásila Heather Barrová z organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch (HRW).

„Jejich vysvětlení bylo, že bezpečnostní situace není dobrá a až se zlepší, ženy získají větší svobodu. Ale samozřejmě, že na to nikdy nedošlo – a můžu ujistit, že afghánské ženy, které to dnes slyší, si myslí, že se to nestane ani teď,“ řekla Barrová.

Některé učitelky a zaměstnané ženy v afghánských provinciích Tachár a Kábul se podle stanice Voice of America setkaly s obtěžováním ze strany tálibánských bojovníků. „Tálibán je zde vůči ženám velmi agresivní,“ uvedla jedna učitelka s tím, že islamisté vyžadují, aby ženy nosily burku.



Tálibán nedovolí ženám nosit závoje zakrývající pouze vlasy. I reportérka Voice of America potvrzuje, že jeho členové po ní chtěli, aby si zakryla tvář.

Hnutí navíc požaduje po ženách, aby chodily ven jen, pokud je s nimi takzvaný mahram, mužský doprovod, který je smí vidět bez závoje, například otec, manžel či bratr. „Ženy tady mají spoustu problémů. Každý potřebuje jít pro něco ven, a mahram nemůže být pokaždé s vámi,“ říká učitelka.



Tálibán též zavedl, že dívky a chlapci nemohou být v třídách pospolu. Učitelé nemohou učit žáky opačného pohlaví.

Mudžáhid připustil, že ze strany bojovníků Tálibánu může vůči ženám docházet k sporadickým násilnostem a obtěžování. Slíbil, že tyto případy prošetří.



Tálibán se od převzetí moci snaží přesvědčit Afghánce i zahraničí, že jeho režim bude méně brutální než v letech 1996 až 2001, kdy prosazoval přísný výklad práva šaría. Ženy a dívky v té době nesměly navštěvovat školy a nemohly pracovat. Na veřejnosti musely chodit zahalené a s mužským doprovodem. Ženy, které pravidla porušily, někdy čelily veřejnému ponižování a bití.

Navzdory slibům Tálibánu se objevují zprávy o tom, že hnutí práva žen porušuje. Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová ve středu uvedla, že má věrohodné zprávy o porušování lidských práv a omezování práv žen. Bacheletová uvedla, že v mnoha afghánských regionech je omezována volnost pohybu žen a některé dívky už nesmí chodit do školy.

V úterý večer dorazilo do Mexika pět členek afghánského robotického týmu, které prchly před nejistou budoucností v rodné zemi, uvedla agentura Reuters. Skupina, jejíž nejmladší člence je 14 let, má několik mezinárodních ocenění za svou vědeckou práci. Několik členek týmu přistálo již dříve v Kataru.

Evakuace robotického týmu byla možná díky úsilí několika dobrovolníků, z nichž si někteří přáli zůstat v anonymitě kvůli nebezpečí, které jim hrozí ze strany Tálibánu, uvedl mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard.