Zemětřesení v Afghánistánu zabilo 500 lidí, počet zraněných přerostl tisícovku

Agentura AP později čísla obětí upřesnila. S odvoláním na místní úřady uvedla, že zemřelo nejméně 250 lidí a dalších více než 400 bylo zraněno.
Ministerstvo zdravotnictví podle agentury Reuters uvedlo, že jen v jedné vesnici zemřely tři desítky lidí. Místní zdroje pak mluví o stovkách zraněných. „Počet mrtvých a zraněných je vysoký, ale vzhledem k tomu, že je oblast obtížně přístupná, naše týmy jsou stále na místě,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví.
Britská stanice BBC informuje s odkazem na vlastní zdroje, že v jedné vesnici provincii Kunar zemřelo nejméně 20 lidí a dalších 35 bylo zraněno. Lidé vytahují mrtvé a zraněné z trosek. Podle BBC místní představitelé v provincii tvrdí, že mrtvých budou stovky.
Obavy z vysokého počtu obětí však vzbuzují vzpomínky na zemětřesení ze 7. října 2023, které zasáhlo provincii Herát. Otřes o síle 6,3 tehdy zabil 2400 lidí, uvedly úřady kontrolované hnutím Tálibán. Odhad mrtvých podle OSN činí zhruba 1500 lidí, uvedla OSN.
Město Džalálábád v provincii Nangarhár
