Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Podle propočtů agentury AFP ruské údery zasáhly od poloviny června do poloviny září stovku skladů či supermarketů v Kyjevské oblasti. To je dvakrát více než od začátku války v roce 2022.
Podle AFP v období od února 2022 do letošního června ruská armáda podnikla údery na 50 skladů a dalších podobných logistických cílů. Seznam organizace Acled ale není úplný, uvádí agentura.
Ruské údery podle agentury AFP způsobily v Kyjevě krátkodobé problémy se zásobováním. Distribuční sítě se však snaží přizpůsobit nové situaci. Ještě intenzivnější jsou ruské údery na logistická centra a sklady v ukrajinských regionech, které jsou blíže frontě.
V pondělí experti OSN poukázali, že pokračující ruské údery na energetickou infrastrukturu zvyšují nebezpečí pro ukrajinské civilisty s blížící se zimou. V uplynulých týdnech Ukrajina vedla své údery i na sklady ruských internetových prodejců.