Převzali jsme moc v Beninu, tvrdí skupina vojáků. Armáda však hlásí překazení puče

Autor: ,
  10:31aktualizováno  11:30
Skupina vojáků v neděli ráno oznámila v beninské státní televizi, že rozpustila vládu, odvolala prezidenta Patriceho Talona a převzala moc. Beninská armáda nicméně obratem uvedla, že pokus o puč zmařila a převzala zpět kontrolu na situací. Prezident Talon je v bezpečí, uvedla agentura AFP s odvoláním na jeho okolí.
Fotogalerie2

Prezident Beninu Patrice Talon (23. května 2024) | foto: Eraldo PeresAP

Francouzská ambasáda na síti X sdělila, že se objevily zprávy o střelbě v blízkosti prezidentského paláce, a vyzvala Francouze, kteří se nacházejí v západoafrické zemi, aby nevycházeli z domů.

„Je to malá skupina lidí, která ovládá pouze televizi. Řádná armáda znovu převzala kontrolu. Země je zcela v bezpečí stejně jako prezident a jeho rodina,“ sdělil AFP zdroj z Talonovy blízkosti.

Infromace potvrdil beninský ministr zahraničí Olushegun Adjadi Bakari, který uvedl, že většina armády je stále loajální vůči prezidentovi.

Skupina vojáků, která se v televizním vysílání označila za Vojenský výbor pro obnovu (CMR), uvedla, že „se sešla 7. prosince a rozhodla, že zbavuje Talona funkce prezidenta republiky“. Vojáci oznámili také zrušení ústavy i všech institucí a pozastavení aktivit politických stran.

Skupina dodala, že novým prezidentem Beninu jmenovala svého vůdce, podplukovníka Pascala Tigriho.

Talon je u moci od roku 2016 a z úřadu má odejít v dubnu příštího roku po prezidentských volbách, ve kterých nekandiduje. Poslední měsíc zákonodárný sbor země prodloužil funkční období prezidenta z pěti na sedm let, přičemž zachoval limit dvou funkčních období.

Západoafrická země byla po získání nezávislosti na Francii v roce 1960 svědkem mnoha převratů. Od roku 1991 je Benin podle agentury AP politicky stabilní po dvacetileté vládě Mathieu Kérékoua, marxisty-leninisty, který zemi přejmenoval na Beninskou lidovou republiku.

V prosinci jde už o druhý převrat v Africe. Minulý týden vojenský puč v Guineji-Bissau sesadil bývalého prezidenta Umaro Embala po sporných volbách, v nichž se on i opoziční kandidát prohlásili za vítěze.

Vstoupit do diskuse
Témata: Benin

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.