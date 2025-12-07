Převzali jsme moc v Beninu, tvrdí skupina vojáků. Armáda však hlásí překazení puče

Francouzská ambasáda na síti X sdělila, že se objevily zprávy o střelbě v blízkosti prezidentského paláce, a vyzvala Francouze, kteří se nacházejí v západoafrické zemi, aby nevycházeli z domů.
„Je to malá skupina lidí, která ovládá pouze televizi. Řádná armáda znovu převzala kontrolu. Země je zcela v bezpečí stejně jako prezident a jeho rodina,“ sdělil AFP zdroj z Talonovy blízkosti.
Infromace potvrdil beninský ministr zahraničí Olushegun Adjadi Bakari, který uvedl, že většina armády je stále loajální vůči prezidentovi.
Skupina vojáků, která se v televizním vysílání označila za Vojenský výbor pro obnovu (CMR), uvedla, že „se sešla 7. prosince a rozhodla, že zbavuje Talona funkce prezidenta republiky“. Vojáci oznámili také zrušení ústavy i všech institucí a pozastavení aktivit politických stran.
Skupina dodala, že novým prezidentem Beninu jmenovala svého vůdce, podplukovníka Pascala Tigriho.
Talon je u moci od roku 2016 a z úřadu má odejít v dubnu příštího roku po prezidentských volbách, ve kterých nekandiduje. Poslední měsíc zákonodárný sbor země prodloužil funkční období prezidenta z pěti na sedm let, přičemž zachoval limit dvou funkčních období.
Západoafrická země byla po získání nezávislosti na Francii v roce 1960 svědkem mnoha převratů. Od roku 1991 je Benin podle agentury AP politicky stabilní po dvacetileté vládě Mathieu Kérékoua, marxisty-leninisty, který zemi přejmenoval na Beninskou lidovou republiku.
V prosinci jde už o druhý převrat v Africe. Minulý týden vojenský puč v Guineji-Bissau sesadil bývalého prezidenta Umaro Embala po sporných volbách, v nichž se on i opoziční kandidát prohlásili za vítěze.