Obrna je na ústupu, nyní zmizela z Afriky. Zbývají pouze dva asijské státy

ABUJA/PRAHA Historický milník v Africe je na spadnutí. Čtyři roky po posledních zaznamenaných případech dětské obrny v severní Nigérii se očekává od zástupců Africké regionální certifikační komise (ARCC) potvrzení, že je kontinent bez viru.

Píše se rok 1988 a dětská obrna je endemická (pozn. red. - výskyt onemocnění se u lidí v oblasti udržuje i bez přísunu zvenčí) ve 125 zemích světa. Téhož roku WHO zahajuje proti obrně globální kampaň. Vzniká iniciativa Global Polio Eradication Initiative, na které se kromě WHO podílí také UNICEF, Rotary International, Centrum USA pro kontrolu nemocí či Nadace Billa a Melindy Gatesových. Kýžené výsledky se začínají dostavovat postupem času.



Zatímco roku 1988 lékaři diagnostikují na 350 tisíc nových případů, v roce 2012 pouhé dvě desítky a na světě toho času zůstávají poslední tři endemické státy – asijský Pákistán a Afghánistán společně s africkou Nigérií.

Ta už je dnes ale podle expertů na správné cestě. V zemi nezaznamenali nový případ nemoci vyvolaný přírodní cestou již čtyři roky a čeká se na oficiální stanovisko o jejím vymýcení v nejbližší době. Před méně než deseti lety počet nakažených v Nigérie přitom představoval více než polovinu všech globálních případů, píše BBC.

Úspěch je podle britského deníku The Guardian zásluhou proočkování a šíření osvěty mezi lidmi zejména v kritickém státu Borno, kde byla situace nejhorší, protože je centrem konfliktu mezi povstalci z Boko Haram a nigerijskou armádou.

Na očkování v této chudé oblasti nahlížel nigerijský lid zprvu s pochybnostmi. Podle spoluzakladatele asociace Nigerian Polio Survivors Association sdružující přeživší onemocnění Lawana Didiho kolovaly zvěsti, že vakcína není bezpečná a mohla by přenášet HIV, AIDS nebo sterilizovat ženy s cílem snížit počet obyvatel v severní části země. Několik desítek zdravotníků bylo v té době podle médií dokonce zabito či uneseno.

Obavy Nigerijců se ale podle The Guardianu povedlo zmírnit v posledních letech právě díky uskupením dobrovolníků kolem Didiho. Ti pak navštěvovali komunity a převážně úspěšně je přesvědčovali o důležitosti očkování. „Opravdu bych chtěla vzdát hold těm, kteří přežili obrnu a zapojili se do boje tím, že pomohli sdílet své zkušenosti s nemocí,“ řekla regionální ředitelka WHO pro Afriku Matshidiso Moetiová.

Počátečními příznaky dětské obrny jsou horečka, únava, bolesti hlavy, zvracení, ztuhlost krku či bolesti končetin. Nemoc, na kterou dosud neexistuje účinná léčba, napadá také nervový systém a může způsobit ochrnutí či dokonce smrt udušením.

Ochranou je očkování. Vakcínu proti obrně lidé vynalezli v 50. letech minulého století a první zemí, kde došlo k vymýcení nemoci na národní úrovni, se stalo tehdejší Československo roku 1960.