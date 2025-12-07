Přelidnění vytlačuje žirafy v Keni z jejich teritoria, ochránci je přesouvají do bezpečí

Autor: ,
  9:29aktualizováno  9:29
Tažená dlouhými provazy v rukou dvacítky strážců vstupuje žirafa se zavázanýma očima do přívěsu. Ten ji odveze z oblasti, která se pro ni stala nepřátelskou. Podobné přesuny zvířat jsou v Keni stále častější. Lidská činnost a změny klimatu v této východoafrické zemi stále více brání přežití divoké zvěře a jejímu soužití s člověkem.
Strážci Keňské služby pro ochranu přírody (KWS) přesouvají žirafu z ranče...

Strážci Keňské služby pro ochranu přírody (KWS) přesouvají žirafu z ranče Kedong. (16. listopadu 2025) | foto: Tony KARUMBA / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Strážci Keňské služby pro ochranu přírody (KWS) přesouvají žirafu z ranče...
Strážci Keňské služby pro ochranu přírody (KWS) přesouvají žirafy z ranče...
Strážci Keňské služby pro ochranu přírody (KWS) přesouvají žirafu z ranče...
Strážci Keňské služby pro ochranu přírody (KWS) přesouvají žirafy z ranče...
6 fotografií

V posledních týdnech ochranáři z keňské národní agentury (KWS) přesunuli ze soukromého chráněného území na ranči Kedong na břehu jezera Naivasha do jiných keňských rezervací stovky žiraf, zeber a antilop.

Území ranče Kedong, které se dlouho těšilo ochraně v původním stavu, bylo prodáno a rozděleno na pozemky pro developerské projekty. To znemožnilo zvířatům pást se nebo využívat tento prastarý průchod mezi národními parky Hell’s Gate a Mount Longonot.

„Instalují tu ohrady, pracuje se tu,“ uvedl Patrick Wambugu, který pro KWS přesun organizoval. Žirafy byly podle něj osamělé a vystresované. Při návštěvě agentury AFP přemístil Wambugův tým pět žiraf.

Komplexní operace vyžadovala spolupráci desítek osob, několika vozidel a dokonce i vrtulníku, ze kterého ochranáři zvířata rozptýlená po rozsáhlém území vyhledávali a stříleli na ně uspávací šipky.

Žirafa je podle veterináře KWS Dominica Mijeleho nejsložitější zvíře na přepravu. Je vratká a může spadnout, ale také kopat do těch, kteří se k ní přiblíží.

Tento impozantní savec musí být před transportem znehybněn, ale anestezie musí být krátká, protože „vzdálenost mezi jeho srdcem a mozkem je velká,“ uvedl. Aby mohl být mozek zásobován kyslíkem, musí srdce pracovat na plný výkon, ale použité léky zpomalují srdeční rytmus, vysvětlil veterinář.

Žirafě nejprve zaváží oči a po probuzení z anestezie ji pomocí lan vedou do přívěsu. Ten je následně naložen na korbu nákladního vozu. V něm spolu s další žirafou urazí asi třicet kilometrů až do svého nového domova v soukromé rezervaci Oserengoni.

Po příjezdu na místo je bude veterinář týden pozorovat. „Do dvou dnů by si měly vymezit své území,“ odhadl a doplnil přání, že „v příštích letech se jejich počet zvýší“.

Prostředí zvířat zaplavili lidé

S podobnými akcemi se Keňa podle Mijeleho setkává téměř každý měsíc, a to hlavně kvůli poškozování životního prostředí, ale také proto, že roste počet střetů mezi lidmi a divokou zvěří.

V zemi, kde Světová banka odhadovala v roce 2024 počet obyvatel na 56,4 milionu, oproti 30 milionům v roce 2000, se zrychluje privatizace půdy a ruku v ruce s tím jde intenzivní spekulace s pozemky.

Keňští vesničané se často usazují v oblastech, které slouží jako útočiště divokým zvířatům, uvedl Evan Mkala odpovědný za programy Mezinárodního fondu na ochranu zvířat (IFAW).

Okolí jezera Naivasha, které je turistickou atrakcí, ale také oblastí rostoucí ekonomické aktivity, tak zaplavili lidé, dodal.

Kvůli stoupání vodní hladiny trvajícímu několik let, které tento měsíc ještě zhoršily silné deště, musely být přesunuty tisíce lidí, stejně jako čtrnáct žiraf, více než 100 zeber a mnoho dalších zvířat. Tato přemísťování jsou však technicky náročná a velmi drahá, řekl Mkala. Provádějí se tak pouze v kritických případech, které však v Keni přicházejí stále častěji.

V zemi, která má stovky přírodních parků a soukromých rezervací přinášejících významné příjmy z cestovního ruchu, jde tedy o sladění populačního růstu, hospodářského rozvoje a ochrany zvířat, uvedl Philip Muruthi, viceprezident Nadace pro africkou faunu.

Mnoho zemí na africkém kontinentu, který zažívá silný nárůst populace, řeší podobné dilema. „Afrika však nemusí volit mezi ochranou divoké zvěře, ochranou přírody a rozvojem,“ doplnil Muruthi, podle kterého blaho lidí a zvířat je nedělitelné.

Vstoupit do diskuse

Úhel pohledu

Ochrana dětí, nebo záminka? Chat Control a věkové limity mění internet k nepoznání

ilustrační snímek

Katy Perry poprvé potvrdila vztah s expremiérem. Hlavně nezačni zpívat o politice, píší jí

Justin Trudeau a Katy Perry (6. prosince 2025)

Léčba deprese pomocí látky z lysohlávek. Někteří pacienti ji budou mít už od ledna

ilustrační snímek

Přelidnění vytlačuje žirafy v Keni z jejich teritoria, ochránci je přesouvají do bezpečí

Strážci Keňské služby pro ochranu přírody (KWS) přesouvají žirafu z ranče...

Krejčí řídil výhru Atlanty ve Washingtonu, Golden State vítězí i bez hvězd

Ví Krejčí střílí na koš Washington Wizards.

Zase ty pády! Maděrová byla opět blízko medaile, nakonec zopakovala čtvrté místo

Zuzana Maděrová na trati paralelního obřího slalomu v čínském Mylinu.

Jako dvojice v rádiu neměli konkurenci ani obdobu. Jak vzniklo duo Mareš-Hezucký?

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Při požáru v panelovém domě v Tanvaldu zemřel muž, 30 lidí bylo evakuováno

Policie (ilustrační foto)

Při požáru v nočním klubu v Indii zemřelo přes dvacet lidí, oběťmi jsou i turisté

Nejméně 25 lidí zemřelo při sobotním požáru v nočním klubu v indickém státě...

Trumpova bezpečnostní strategie nemá Rusko za hrozbu. Pozitivní krok, říká Kreml

Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Nezastavitelný Nečas asistoval u tří gólů, Vaněček s Dobešem čisté konto neudrželi

Martin Nečas se raduje se spoluhráči.

Úhel pohledu

Proč si myslíme, že nás Rusko neovládne? Evropu oslabuje kapitulantství

Ruský prezident Vladimir Putin.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.