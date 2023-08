„Pryč s Francií, ať žije Putin.“ Rusko navazuje na sovětskou politiku, Afriku okouzluje kvůli těžbě i OSN

Prakticky nás wagnerovci nahradili, říká český voják, který koncem roku 2022 sloužil v jedné z posledních rotací mise Evropské unie EUTM v Mali. „Udivilo mě, jak hodně jich do země přijelo a jak se rychle zapojili do akcí spolu s tamní armádou,“ dodává. Wagnerovci se podle něj s vervou vrhli do akcí proti islamistům, kteří byli i důvodem nasazení evropské výcvikové mise. Narazili prý na tuhý odpor a utrpěli ztráty, které je vyprovokovaly k ještě brutálnějším akcím, a země se začíná dostávat do spirály násilí.