Západ sabotuje náš summit s Afrikou, tvrdí Rusko. Nejde vám o ni, říká Kyjev

„Téměř všechny africké státy byly vystaveny bezprecedentnímu tlaku ze strany USA a činila se i francouzská velvyslanectví na místě, která se společně s dalšími západními zastupitelskými úřady snaží přispět k tomuto úsilí zabránit konání summitu, zabránit africkým státům mít tam své zastoupení,“ uvedl mluvčí Kremlu. Dodal, že Západ „v podstatě neakceptuje svrchované právo afrických států svobodně si určit své partnery“.

Z pokusů o sabotáž setkání ruských a afrických představitelů už dříve obviňoval Západ ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Americké ministerstvo zahraničí namísto, že Washington nechce omezovat africká partnerství s ostatními zeměmi. „Chceme dát africkým zemím na výběr,“ uvedlo.

Dvoudenní akce tento čtvrtek a pátek naváže na první rusko-africký summit v roce 2019 a je součástí úsilí Moskvy získat vliv a navázat úzké obchodní vztahy na africkém kontinentu, píše agentura Reuters. Summitu se zúčastní i ruský prezident Vladimir Putin, který by se měl setkat s jednotlivými africkými představiteli a mezi čtyřma očima s nimi jednat o řadě témat včetně zbrojních dohod, bezpečnosti či o dodávkách obilí. Summitu se zúčastní delegace 49 z 54 pozvaných afrických států, z nichž jich 17 zastupují hlavy států.

Podle ukrajinského ministra zahraničí Dmytro Kuleby Putin pořádá summit, aby si vylepšil pověst, poškozenou u afrických států rozhodnutím odejít z černomořské dohody o obilí. „Cílem Ruska je vyvolat nárůst globální potravinové krize, vyvážet vlastní obilí bez jakýchkoli překážek a vydělat co nejvíce peněz,“ řekl Kuleba. „Ale lidé na Ukrajině a v Africe za to platí. Rusko naplní své kapsy, aby financovalo svou válečnou mašinérii na úkor Afriky.“

Rusko tento měsíc přerušilo svou účast na takzvaných obilných dohodách, které umožňovaly vyvážet obilí z ukrajinských černomořských přístavů. Moskva podle Reuters v souvislosti s tím hovořila o možnosti dodávat levně nebo bezplatně obilí nejchudším africkým zemím, aby nahradilo nedostatkové ukrajinské zemědělské produkty. Obě válčící země jsou jedněmi z největších vývozců obilí na světě. Dodávky jsou důležité pro cenovou stabilitu na trzích a tím i pro boj s hladem v nejchudších zemích.

Podle deníku Financial Times se Putin pravděpodobně pokusí využít summit k prosazení svého plánu vyvážet ruské obilí do Afriky, a vyřadit tak Ukrajinu z globálního trhu. Tento plán podle informací deníku předpokládá, že Katar bude platit za ruské dodávky do Turecka, které by pak distribuovalo obilí do chudších zemí. Dauhá ani Ankara ale zatím neprojevily zájem a není jasné, jakým způsobem Moskva chce svůj scénář prosadit.

Kuleba řekl, že si je vědom ruských pokusů vyvážet své obilí přes Katar a Turecko. Řekl, že by bylo „ostudné“, kdyby se jakákoli země účastnila takové dohody. Podle něj tato snaha ukazuje, že Rusové „chtějí vydělat více peněz a těžit z vyšších cen vyvolaných jejich vlastními činy“.

Podle analytiků Putin hraje o hodně. Hrozí mu, že pokud Afričané budou mít pocit, že je Moskva neposlouchá, mohou se od Ruska distancovat.

Řada afrických států vyjadřovala zklamání a lítost nad rozhodnutím Moskvy. Jeden vysoce postavený činitel keňského ministerstva zahraničí označil jednání Moskvy, které vedlo k zvednutí cen potravin, za „bodnutí do zad“. Světový potravinový program (WFP) varoval, že bez obnovení dohody mohou dodávky obilí pro africké státy dojít.

Jihoafrická delegace v čele s prezidentem Cyrilem Ramaphosou uvedla, že chce summit využít k prosazení mírového plánu mezi Ruskem a Ukrajinou. Situace na Ukrajině bude podle poradce ruského prezidenta Jurije Ušakova i předmětem diskuze na páteční pracovní večeři mezi Putinem a africkými lídry.