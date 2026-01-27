Agenti ICE budou na olympiádě. Nejsou vítáni, rozčiluje se starosta Milána

Autor: ,
  13:06aktualizováno  13:06
Agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) budou mít bezpečnostní úlohu na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo, uvedlo americké velvyslanectví v Itálii. Skutečnost, že agenti úřadu pomohou příští měsíc podporovat bezpečnostní operace USA na ZOH, potvrdil také mluvčí ICE.
Američtí federální agenti zasahují v Minneapolisu. (21. ledna 2026)

Američtí federální agenti zasahují v Minneapolisu. (21. ledna 2026) | foto: AP

Milán už se pomalu zahaluje do olympijských motivů.
Starosta Milána Giuseppe Sala (23. ledna 2026)
Návštěvníci Alp se fotí před olympijskými kruhy v italské Cortině.
Protesty a truchlení obyvatelů minnesotského Minneapolisu po zabití Alexe...
46 fotografií

„Na olympijských hrách bude oddělení ICE pro vyšetřování vnitřní bezpečnosti podporovat diplomatickou bezpečnostní službu amerického ministerstva zahraničí a hostitelskou zemi při prověřování a snižování rizik ze strany nadnárodních zločineckých organizací,“ uvedl ICE v prohlášení.

„Veškeré bezpečnostní operace zůstávají v kompetenci italských orgánů. ICE samozřejmě neprovádí imigrační operace v zahraničí,“ píše se dále v prohlášení.

Potenciální přítomnost agentů ICE na hrách, které se konají od 6. do 22. února, vyvolala v Itálii obrovskou debatu. Tu provázela i vlna pobouření nad smrtí dvou civilistů během imigrační razie v Minneapolisu.

Italské úřady nejprve přítomnost ICE v zemi popřely. Poté se snažily bagatelizovat jakoukoli úlohu, kterou by agenti mohli hrát, tvrzením, že budou pomáhat pouze s bezpečností americké delegace.

Starosta Milána Giuseppe Sala v úterý prohlásil, že agenti ICE „nejsou vítáni“.

„Jedná se o milici, která zabíjí... Je jasné, že v Miláně nejsou vítáni, o tom není pochyb. Nemůžeme prostě jednou říct (americkému prezidentovi Donaldovi) Trumpovi ‚ne‘?“ řekl Sala v rozhovoru pro rozhlasovou stanici RTL 102.5.

Attilio Fontana, předseda krajské rady regionu Lombardie, kde se konají některé olympijské disciplíny, v pondělí novinářům řekl, že zapojení agentů ICE se omezí na sledování amerického viceprezidenta J. D. Vance a ministra zahraničí Marka Rubia, kteří se zúčastní zahajovacího ceremoniálu.

„Budou tu pouze v obranné roli, ale jsem přesvědčen, že se nic nestane,“ řekl Fontana. Jeho kancelář ale vzápětí vydala prohlášení, že Fontana nemá o přítomnosti agentů ICE v Itálii žádné informace a reagoval jen na hypotetickou otázku.

Prezident Donald Trump nasadil tisíce federálních agentů včetně příslušníků ICE do různých měst USA, aby provedli zátah na nelegální imigraci.

Jejich akce vyvolaly rozsáhlé protesty. Značné pobouření způsobila i nedávná smrt amerických občanů Renee Goodové a Alexe Prettiho, které agenti zastřelili v Minneapolisu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.