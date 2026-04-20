Ahoj, jak si užíváte výlet? Manželům přistál horkovzdušný balon na zahradě

  12:16aktualizováno  12:16
Nečekaná návštěva o víkendu překvapila jeden kalifornský pár. Na zahradě ve městě Temecula jim totiž nouzově přistál horkovzdušný balon se 13 lidmi. Naštěstí se kuriózní incident obešel bez zranění.

„Ahoj, všichni... Tak jak si zatím užíváte výlet?“ zeptal se Hunter Perrin výletníků, když mu nečekaně přistáli na zahradě. Pilot Perrinovi a jeho manželce řekl, že musel nouzově přistát, protože zeslábl vítr.

„Překvapuje mě, že jste minuli stromy,“ poznamenala Jenna Perrinová, která podle lokální pobočky stanice Fox News v sobotu ráno obdržela notifikaci z bezpečnostní kamery na zahradě, načež jim na dveře zaklepal soused a upozornil je na neobvyklou návštěvu.

Balon se nakonec podařilo přepravit na nedalekou ulici, kde jej výletníci složili. Celé akci přihlíželi sousedé z širokého okolí. „Potkali jsme mnoho sousedů, které jsme dosud neznali,“ uvedla Perrinová. „Všichni vyšli ven a snažili se zjistit, co se stalo,“ dodal její manžel.

Incident se obešel bez zranění a hmotných škod.

Temecula

