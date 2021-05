Air France a Lufthansa přes Bělorusko létat nebudou. Rusko jim schválilo nové trasy letů do Moskvy

Moskva/Paříž Rusko schválilo leteckým společnostem Air France a Lufthansa nové letové plány pro lety do Ruska, při kterých se dopravci vyhnou běloruskému vzdušnému prostoru. Povolení k přistání v Moskvě v sobotu získaly rovněž Austrian Airlines, které se domnívají, že získají povolení i pro další lety. S odvoláním na své zdroje z aerolinií o tom informovala agentura TASS.

Letový harmonogram francouzských Air France podle ní začíná platit tento víkend a první letoun na této trase vyrazil z Paříže do Moskvy dnes ráno. „Ano, máme povolení od tohoto víkendu,“ sdělil TASSu zdroj z francouzských aerolinií. Podle agentury Reuters, která se odvolává na mluvčího aerolinií, platí povolení zatím pro tento víkend. „Máme schválení pro tento víkend a zelenou pro naše lety po tomto víkendu od ruských úřadů očekáváme,“ řekl mluvčí Air France.

Později sdělil agentuře TASS zdroj z Lufthansy, že také německá společnost získala povolení pro alternativní trasy pro své lety do Moskvy a Petrohradu. Podle agentury Reuters platí povolení pro blízkou budoucnost.

TASS rovněž informoval o ruském povolení pro sobotní zpáteční let z Vídně do Mosky, který provozuje společnost Austrian Airlines, která se rovněž v posledních dnech vyhýbá běloruskému území. Zdroj z rakouských aerolinek podotkl, že povolení se uděluje na denní bázi a společnost zatím nezískala schválení dalších letů. Domnívá se však, že se tak stane.



Z dat serveru monitorující leteckou dopravu Flightradar24 vyplývá, že se dnešní ranní let Air France do Moskvy vyhnul běloruskému nebi a k Moskvě zamířil přes Lotyšsko, podotkla agentura Interfax. Je to tak první let francouzské letecké společnosti mířící do Moskvy po několika dnech. Air France zrušila linky z Paříže do ruské metropole ve středu, čtvrtek i pátek, jelikož nedostaly z Ruska povolení k nové trase letu, při které by se vyhnuly přeletu nad Běloruskem. Problémy se změnou trasy letu do Moskvy hlásily tento týden rovněž rakouské Austrian Airlines.

Francouzské aerolinie se - podobně jako další unijní přepravci - rozhodly vyhýbat běloruskému vzdušnému prostoru poté, co tamní režim přinutil v Minsku nouzově přistát civilní letoun mířící z Řecka do Litvy. Bezpečnostní složky poté zadržely novináře a opozičního aktivistu Ramana Prataseviče i s jeho přítelkyní, kteří byli na palubě. Západní země incident odsoudily jako pirátství a žádají propuštění žurnalisty.

Lídři zemí Evropské unie se v pondělí shodli na přijetí cílených sankcí vůči Minsku a zároveň vyzvali unijní letecké přepravce, aby se vyhýbali běloruskému vzdušnému prostoru. Řada unijních zemí včetně Česka poté zakázala běloruským aerolinkám Belavia přistávat na svém území anebo pro ně uzavřely i svůj vzdušný prostor pro přelety.

Šéf běloruské letecké společnosti dnes tento krok odsoudil jako „zavrženíhodný“, informuje Reuters. Jde podle něj o sankce namířené na dopravce, který je nevinný. „Je evidentní, že tyto vlády plánovaly nejen uzavřít své země pro přistávání naších letadel, ale také - se zvláštní fašistickou zvráceností - uzavírají jedna po druhé letecké koridory. Vysmívají se nám,“ napsal ředitel aerolinek Ihar Čarginec na facebooku a zkritizoval unijní vlády, že zavedly restrikce ještě před tím, než nedělní incident vyšetřila Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).



Telegramový kanál Pul Pervogo, jenž má blízko k běloruskému prezidentovi, dnes oznámil, že prezidenti Ruska a Běloruska, kteří jednali v pátek a dnes v ruském Soči, se dohodli na nových linkových letech Belavie do ruských měst. Běloruský vicepremiér Mikalaj Snapkou dnes zároveň uvedl, že národní dopravce se pokusí kompenzovat ztráty vzniklé zákazem letů do unijních států navýšením linek do zemí Společenství nezávislých států, zejména do Ruska, informovala agentura TASS.