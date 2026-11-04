Dlouholetý předseda Svobodných voličů (Freie Wähler) ve středu chyběl na slavnostním otevření hlavní kanceláře strany v Berlíně. Podle zdrojů Bildu se necítil dobře a zůstal v hotelu Neuer Fritz, kde byl později nalezen mrtvý.
Aiwanger se narodil 26. ledna 1971 v dolnobavorském Ergolsdbachu. Vyrůstal na farmě a vystudoval zemědělství na Vysoké škole aplikovaných věd ve Freisingu. Do čela bavorských svobodných se postavil v roce 2006, o čtyři roky později převzal vedení strany i na spolkové úrovni.
Do bavorského zemského sněmu Aiwanger poprvé vstoupil v roce 2008. Po zemských volbách v roce 2018 se stal ministrem hospodářství, zemského rozvoje a energetiky a zároveň vicepremiérem. Konzervativní politik patřil podle Bildu k ostrým kritikům rozhodnutí Evropské unie.