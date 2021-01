Aktivisti zachránili přes 500 videí z útoku na Kapitol zveřejněných na zablokované aplikaci Parler

WASHINGTON Když sociální síť Parler před několika dny zmizela z internetu, nezmizely s ní i všechny příspěvky nahrané uživateli. Jistým aktivistům se podařilo archivovat většinu veřejných příspěvků ze sítě hojně využívané příznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obsahem se probírali i reportéři investigativní skupiny ProPublica, která o víkendu vydala výběr více než 500 videí zachycujících události kolem nedávných nepokojů v sídle amerického Kongresu.

Podle ProPublica záběry vytvářejí jeden z nejpodrobnějších záznamů „temné události v amerických dějinách“ a umožňují široké veřejnosti seznámit se s děním ze 6. ledna z pohledu těch, kdo se nepokojů účastnili. Videa jsou seřazená chronologicky a roztříděná podle toho, zda byla pořízena uvnitř washingtonského Kapitolu, v jeho bezprostředním okolí nebo na jiných místech v centru americké metropole.



Videí se střípky z napadení sídla Kongresu vzniklo 6. ledna nepřeberné množství. Účastníci nepokojů ze svých mobilů živě vysílali záběry na nejrůznějších platformách a nahrávali na sociální sítě krátké klipy, dění pochopitelně kamerami a chytrými telefony natáčeli také novináři. „Nikdy jsme neměli možnost sledovat významný civilní konflikt takovým způsobem, jako tomu bylo v tomto případě,“ uvádí ProPublica.

Videa z Parleru podle skupiny pomáhají v hledání odpovědí na otázky, kdo byli lidé, kteří do Kongresu vtrhli, a co je k tomu motivovalo. Dav u Kapitolu údajně z části připomínal směs „manželů v golfových čepicích s dobře pěstěnými manželkami, kluků z vysokoškolských bratrstev a otců se syny“, jaká bývala k vidění na Trumpových mítincích. Vedle těchto lidí ale přišli také hlasatelé bělošské nadřazenosti, „vykořenění mladí muži toužící po boji“ a „široká paleta více buržoazních typů“.

„Jsme nahoře na Kapitolu. Myslím, že prorazí dveře, začíná to být vážné. Dneska někdo umře. Vůbec to není dobré,“ uvádí jistý muž ve videu natočeném těsně před vniknutím prvních výtržníků dovnitř. Jeho předpověď se naplnila, neboť do konce dne umřeli čtyři lidé. V nemocnici poté podlehl zraněním člen policejního sboru Kapitolu, další si pak tři dny po nepokojích sáhl na život.

Pomyslnou obětí událostí 6. ledna se následně stal i Parler, kde se předtím ve velkém šířily výzvy k násilí, konspirační teorie o výsledku prezidentských voleb a nejrůznější nenávistný obsah. Firma Amazon platformu po několika dnech odstřihla od svých serverů.

Definitivní konec Parleru, který vznikl v roce 2018, to ale znamenat nemusí. Webová stránka sociální sítě je od víkendu znovu dostupná, přičemž nebylo jasné, kde je nyní doména registrovaná. „Vypořádáme se se všemi výzvami, které jsou před námi, a všechny vás plánujeme brzy opět přivítat,“ uvádělo se v prohlášení na stránce. Šéf platformy John Matze později vzkázal, že návrat Parleru je nevyhnutelný.