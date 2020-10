Aktivistka Greta Thunbergová do prezidentských voleb v USA podpořila Joea Bidena

Sedmnáctiletá Švédka poznamenala, že pokud by to nebylo důležité, nebyla by se do americké stranické politiky zapojila. „Zorganizujte se a všechny přesvědčte, aby volili Bidena,“ napsala a připojila odkaz na vyjádření populárně vědeckého časopisu Scientific American, který nedávno poprvé ve své 175leté historii vyjádřil podporu některému z kandidátů v prezidentských volbách. Redakce časopisu se postavila za Bidena, protože Trump podle ní poškodil USA tím, že zavrhuje vědu.

Republikánský prezident v minulosti Thunbergovou několikrát na twitteru kritizoval a podle mnohých pozorovatelů má k otázce klimatických změn značně odlišný postoj než aktivistka. Krátce po nástupu do funkce Trump mimo jiné oznámil záměr odstoupit od pařížské klimatické dohody z roku 2015 s tím, že přísnější klimatická politika by měla nepříznivé dopady na americké podniky.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O