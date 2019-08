Aktivistka Greta vykázala novináře. V napjaté atmosféře summitu označila média za viníky špatné nálady

LAUSANNE Šestnáctiletá aktivistka Greta Thunbergová na summitu na podporu klimatu ve švýcarském Lausanne obvinila média z toho, že vytvářejí špatnou náladu a vyzvala některé novináře, aby opustili sál. Ti tak opravdu učinili, vrátit se mohli po několika minutách.

Podle serveru iDnes způsobila dívka rozruch v pátek, během posledního dne výročního setkání studentských aktivistů, na které se do Švýcarska sjelo 450 ekologů ze 37 zemí. Klimatická ikona Greta Thunberg se účastnila debaty o dalším směřování protestů za ochranu klimatu, kterou provázela také kritika.

Napětí, které vedlo k tomu, že novináři na žádost Grety museli opustit sál, začalo zásadním rozporem ohledně budoucí vize hnutí stávkujících studentů. Mladí aktivisté odmítají formální hierarchii a trvají na tom, že všechny hlasy mají stejnou váhu. Zároveň se ale potřebují shodnout, například na datech, kdy se budou konat hlavní stávky. Část aktivistů požadovala konkrétnější formulace, jiní zase podpořili obecnější proklamace typu „Poslouchejte vědce“ nebo „Klimatickou spravedlnost pro všechny“, informoval server BuzzFeed News.

Podle německého portálu Welt se Greta Thunberg v této napjaté atmosféře přihlásila o slovo a označila za viníky „špatné nálady na kongresu“ média. Ty poté nechala z konference vyloučit, protože to dle jejích slov „popíšou tak, jako bychom byli ve sporu.“

S ohledem na to, že většina přítomných aktivistů byla pro, nezbylo novinářům nic jiného, než místnost opustit. Nicméně jen na okamžik, po několika minutách se mohli opět účastnit diskuzí mladých ekologů. Jeden z organizátorů akce Gretino rozhodnutí okomentoval následovně: „Všichni jsme jen lidi a občas potřebujeme trochu soukromí.“, informoval iDnes.

Budeme muset dělat víc

„Během posledního roku se toho hodně stalo. Globální emise oxidu uhličitého se samozřejmě nesnížily, takže jsme stále na začátku,“ řekla šestnáctiletá Thunbergová. „Budeme muset dělat mnohem více,“ dodala a plánuje pozornost hnutí zaměřit na Asii, kde studentské stávky neprobíhají ve velkém počtu.



Po summitu v Lausanne se Greta Thunberg vydá na plavbu závodní jachtou přes Atlantský oceán nejprve do USA, později do Chile. Podle serveru iDnes se chce v New Yorku zúčastnit klimatického summitu OSN. Ten považuje za „skvělou možnost pro světové vůdce ukázat, že nás i vědce skutečně poslouchali“.