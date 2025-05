Albánie volila nový parlament, premiér Rama usiluje o čtvrtý mandát

Volební účast podle předběžných údajů v 18:00 SELČ dosahovala 41,37 procenta, byla tak o pět procentních bodů vyšší než v roce 2021. Albánie má jednokomorový parlament, ve kterém zasedá 140 zákonodárců. Voliči letos vybírali z 2046 kandidátů reprezentujících 11 politických uskupení, včetně tří koalic, píše AP.

Premiér Rama a jeho socialistická strana slibují, že Albánie se stane členem EU do pěti let. Podle Berishi, který vede se svou Demokratickou stranou rozsáhlou koalici proti premiérovi, však není Albánie na rychlý vstup do EU připravená.

Berisha zpočátku vsadil na slogan inspirovaný americkým prezidentem Donaldem Trumpem Učinit Albánii znovu skvělou. Média také informovala, že jeho strana využívá poradenství lidí, kteří stojí za úspěšnou Trumpovou prezidentskou kampaní, a to včetně republikánského volebního experta Chrise LaCivity.

Rama je v čele albánské vlády od roku 2013 a uchází se o svůj čtvrtý premiérský mandát. Tvrdí, že za jeho vlády posílila albánská ekonomika, například v oblasti cestovního ruchu. Opozice ho kritizuje za údajnou korupci a napojení na organizovaný zločin, což ale Rama popírá.

Podobné kritice čelí i Berisha, který byl prezidentem v 90. letech a premiérem v letech 2005 až 2013. Bývalého albánského prezidenta kvůli napojení na organizovaný zločin nechtějí na svém území Spojené státy ani Británie.

Albánie zůstává jednou z nejchudších evropských zemí a dlouhodobě čelí masové emigraci svých občanů. V důsledku toho je počet oprávněných voličů vyšší než počet obyvatel země. Voliči žijící v zahraničí mohli v dnešních volbách poprvé hlasovat poštou.

Podle agentury AP je řada voličů unavena tím, že se v zemi v různých politických funkcích střídají stále stejní lidé. „Budu volit nové politiky, protože ti jako Rama a Berisha jsou tu již tři desetiletí a jen se střídají,“ uvedl jeden z voličů. „Chceme vidět změnu, aby mladí přestali odcházet ze země,“ prohlásil další.