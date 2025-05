Rama bude zřejmě počtvrté premiérem. Jeho socialisté v albánských volbách vedou

Pokud by se výsledek potvrdil, Rama by získal pohodlnou většinu pro sestavení vlády a stal by se počtvrté předsedou vlády. V čele země totiž stojí od roku 2013. Potvrzení aktuálních výsledků by také znamenalo zlepšení oproti posledním volbám z dubna 2021, kdy socialisty volilo 48,67 procenta občanů.

Na základě předběžných výsledků má PS šanci získat ve 140členném parlamentu 82 křesel, zatímco opoziční PD by měla 51 poslanců. V minulých volbách měli socialisté 74 mandátů a demokraté 59 zákonodárců.

Ramovi nahrával hospodářský růst i roztříštěná opozice, analytici ale naopak předpokládali, že se na výsledku podepíší korupční skandály a nedávné nepokoje kvůli údajnému potlačování opozice a korupčním skandálům.

„Nikdo neočekával, že by jedna strana získala většinu. Je to jako (maďarský premiér Viktor) Orbán v jeho nejlepších časech,“ řekl politolog Lutfi Derviši.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ale férovost hlasování zpochybňuje a upozorňuje na zprávy o tom, že státní zaměstnanci a další lidé čelili nátlaku a zastrašování.

Ačkoli vláda získala u Západu kredit za přijímání migrantů z Itálie, občané mu spílají za nedostatečný boj proti úplatkům a nezaměstnanosti. To Rama popírá i přesto, že se statisíce Albánců odstěhovaly do zahraničí za lepšími vyhlídkami, podotkla agentura.