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Srbský vůdce Vučić po prohře chystal převrat, Orbán ho od toho odradil

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  22:25aktualizováno  22:25
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Aleksandar Vučić nečekaně vystoupil ještě před sečtením všech hlasů a...

Aleksandar Vučić nečekaně vystoupil ještě před sečtením všech hlasů a prohlásil, že v předčasných volbách zvítězila opoziční Studentská kandidátka. (25. září 2026) | foto: Reuters

Radost z volebního zlomů. Lidé v ulicích srbského hlavního města oslavují...
Radost z volebního zlomů. Lidé v ulicích srbského hlavního města oslavují...
Volební místnosti v Srbsku se uzavřely. Předčasné parlamentní volby provázela...
Volební místnosti v Srbsku se uzavřely. Předčasné parlamentní volby provázela...
93 fotografií
Srbský autoritářský vůdce Aleksandar Vučić byl ještě krátce před uznáním volební porážky odhodlán udržet se u moci násilím, ale představitelé evropských vlád a maďarský premiér Viktor Orbán ho od toho nejspíše odradili. Vučić ovládal srbskou politiku dvanáct let. Od svých plánů upustil ve chvíli, kdy se ukázalo, že opoziční Studentská kandidátka získala v parlamentních volbách náskok půl milionu hlasů, a po výzvách, aby se dalšího boje o moc vzdal.

„V neděli vyslal do centra Bělehradu 4000 policistů a 3000 najatých násilníků, aby chránili režim. Jsem si stoprocentně jistý, že plánoval výsledky voleb neuznat,“ řekl britskému listu The Times bývalý velitel srbské protiteroristické jednotky Spasoje Vulević.

„V neděli jsme z diplomatických zdrojů obdrželi znepokojivé zprávy, že je Vučić připraven bojovat a provést převrat,“ uvedl europoslanec Sandro Gozi za liberální Obnovu Evropy.

Aleksandar Vučić nečekaně vystoupil ještě před sečtením všech hlasů a prohlásil, že v předčasných volbách zvítězila opoziční Studentská kandidátka. (25. září 2026)
Radost z volebního zlomů. Lidé v ulicích srbského hlavního města oslavují úspěch studentů v předčasných parlamentních volbách, které provázela historicky nejvyšší účast od roku 1992. (25. října 2026)
Radost z volebního zlomů. Lidé v ulicích srbského hlavního města oslavují úspěch studentů v předčasných parlamentních volbách, které provázela historicky nejvyšší účast od roku 1992. (25. října 2026)
Volební místnosti v Srbsku se uzavřely. Předčasné parlamentní volby provázela historicky vysoká volební účast i napjatá atmosféra. (25. října 2026)
93 fotografií

„Měli v plánu zvrátit hlasování hrubou silou, pokud by byl výsledek těsný, ale mám informace, že Vučić obdržel řadu telefonátů, které ho přiměly změnit názor. Přesvědčili ho, že kdyby svůj plán uskutečnil, dopadlo by to pro něj velmi špatně,“ tvrdí Radomir Saičić ze Studentské kandidátky, o němž se hovoří jako o uchazeči o křeslo v příští srbské vládě.

Výsledky voleb v Srbsku 2026

Právník Rade Djurić se domnívá, že Vučić plánoval pod záminkou nesrovnalostí při hlasování požadovat opakování voleb, což by vyvolalo protesty a násilí, které by následně využil jako záminku pro zrušení voleb.

Ale 90 minut po zavření volebních místností Vučić uznal porážku a najatí násilníci zmizeli z ulic. Podle nepotvrzených zpráv z Bělehradu ho k tomu přiměl Viktor Orbán, který byl sám v Maďarsku odstaven od moci po 16 letech vládnutí,napsal list.

Vulević tvrdil, že Vučić byl přinucen ustoupit – nikoli však policií, neboť všechny velitele v Bělehradě osobně vybral, ale nejspíše obdržel telefonická varování „na nejvyšší úrovni“ od evropských vlád.

Studentská kandidátka získala 52,61 procenta hlasů, zatímco koalice kolem Vučičovy Srbské pokrokové strany (SNS) 39,24 procenta. Práh pro vstup do parlamentu nepřekročilo žádné další politické uskupení, vyplývá z údajů volební komise. Podle projekce nevládní organizace CeSID a agentury IPSOS bude mít Studentská kandidátka ve 250členné skupštině 140 mandátů, zatímco Vučičovo volební uskupení získalo 103 mandátů. Zbylých sedm křesel si rozdělí strany zastupující maďarskou, bosňáckou a albánskou menšinu.

26. října 2026
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