Zemřel skotský expremiér Salmond. Vládu vedl v době referenda o nezávislosti

Alex Salmond Premiérem Skotska byl Salmond od 16. května 2007, kdy jeho Skotská národní strana (SNP) zvítězila ve volbách do skotského parlamentu a vytvořila menšinovou vládu.

Život se SNP spojil již za studií, její vedení převzal v roce 1990, s přestávkou mezi léty 2000 a 2004, kdy byl znovuzvolen; posunul ji více k obrazu sociální demokracie.

Salmond se narodil 31. prosince 1954 ve skotském Linlithgow, studoval na prestižní univerzitě St.Andrews ekonomii a historii. Nějaký čas pracoval v Royal Bank of Scotland a jako ekonomický poradce vlády.

Do politiky vstoupil v 70. letech 20. století, kdy v SNP vytvořil malou, ale hlasitou frakci, pročež byl v roce 1982 na chvíli vyloučen. O pět let později byl zvolen do britského parlamentu, kde zůstal až do roku 2010, od následujícího roku zasedá ve skotském parlamentu.

Ve Westminsteru ho jednou na týden vyloučili z dolní komory za vyrušování během projevu ministra financí; Salmond hlasitě protestoval proti zavedení takzvané daně z hlavy ve Skotsku.

Měl přezdívku Wee Eck (Malý Alex) a byl pověstný svým rebelstvím, nechybí mu však politické schopnosti a vize.

Voliče si získával třeba rozhodnutím o zmrazení obecní daně či o zrušení poplatků za lékařské předpisy; kritici jeho kroky zpochybňovali otázkami, zda si je země může dovolit.

S manželkou Moirou nemají děti.

Ve volném čase poslouchal country hudbu a byl velkým fanouškem kultovního seriálu Star Trek.



