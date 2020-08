Lukašenko označil vznik opoziční rady za pokus o převzetí moci. Úřady potvrdily třetí smrt

Minsk Běloruský prezident Lukašenko v pondělí označil vytvoření opoziční koordinační rady za pokus o převzetí moci. Uvedla to státní tisková agentura Belta. Běloruské ministerstvo vnitra podle ruského listu Vedomosti potvrdilo smrt třetího demonstranta během protestů po prezidentských volbách z 9. srpna, jejichž vítězem úřady prohlásily Lukašenka.

V zemi druhým týdnem neustávají demonstrace, jejichž účastníci považují volební výsledek za zfalšovaný a žádají Lukašenkovo odstoupení. Koordinační rada má podle opozice usnadnit pokojné předání moci.



„Tento prvek je pokusem ukonejšit úřady a zejména silové složky: ‚Jsme pokojní, jsme hodní, chápejte, že už nechceme střety.‘ Ale je to zástěrka. Pokud se podíváte za ni, uvidíte, co se děje,“ řekl Lukašenko o vytvoření koordinační rady. „Požadují, aby se jim předala moc. To hodnotíme jednoznačně: je to pokus chopit se moci se všemi z toho pramenícími důsledky. Proto chci varovat ty, kteří do tohoto štábu vstoupili, že přijmeme odpovídající opatření. Ale výlučně v souladu s ústavou a zákony. A máme těchto opatření dost, aby horké hlavy vychladly,“ varoval Lukašenko.

Koordinační radu podle něj tvoří bývalí hodnostáři, kteří kdysi pobývali „u koryta“ a zahořkli, a „otevření nacisté“.

Koordinační rada vznikla na popud štábu Lukašenkovy hlavní soupeřky Svjatlany Cichanouské s cílem zprostředkovat předání pokojné moci v zemi. Mezi členy rady jsou například vedoucí volebního štábu opozičního kandidáta Viktara Babaryky Maryja Kalesnikavová, držitelka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexijevičová či šéf nevládní organizace na ochranu lidských práv Vjasna Ales Bjaljacki.

Za „podivné“ označil opoziční server Belarusskij partizan prohlášení mluvčí ministerstva vnitra, podle které ještě 16. srpna v Minsku přišel o život devatenáctiletý demonstrant. Prý na něj najel osobní automobil, když v noci kráčel po vozovce. „Nelze vyloučit, že mladík byl dříve zadržen a zemřel v důsledku bití, a tak jej vyhodili na ulici, aby se tak pokusili zbavit odpovědnosti,“ poznamenal portál.

Úřady před tím potvrdily smrt dvou lidí během protestů, jejich jména neuvedly. Jeden z nich podle ministerstva vnitra přišel o život při výbuchu improvizované bomby, kterou se prý pokoušel hodit na policisty. Ale podle videa, zveřejněného na sociálních sítí, měl demonstrant prázdné ruce, poznamenal list Vedomosti.

Dodal, že podle ministerstva vnitra při protestech utrpělo zranění 103 příslušníků pořádkových sil, z nichž 28 se léčí v nemocnicích. Podle ministerstva zdravotnictví zůstává v nemocnicích 158 zraněných. Během běloruských protestů policie zadržela více než 7000 lidí.