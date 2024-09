„Putinův“ diktátor, který umí poblahopřát Zelenskému. O co skutečně usiluje běloruský prezident Lukašenko

Lukašenko je také jeden z mála státníků, který podporuje ruskou invazi na Ukrajinu. Sám Lukašenko se ale snaží, seč to jde, aby se běloruská armáda přímých bojů neúčastnila. Běloruský diktátor své spojenectví nijak nepřehání, neriskuje vlastní moc. Není to zrovna filozof na trůně, ale určitou vychytralost mu je nutné přiznat.

Pokud Alexandr Lukašenko umí něco opravdu skvěle, tak je to slibovat a vymámit pro sebe veškeré možné i nemožné výhody. Dlouho takto dokázal získávat různými přísliby demokratizace výhody i od Západu. Od voleb v roce 1994, kdy se stal běloruským prezidentem, se drží u moci, přičemž Rusko mu dělá neustále sponzora.

Odhady dotací, které Bělorusku prostřednictvím slev zemního plynu, levných dodávek ropy do běloruských rafinerií či preferenčních nákupů běloruského spotřebního zboží, které by se jen ztěžka uplatnilo kdekoli jinde, mohou přesahovat 100 miliard dolarů.

Ještě v dobách moskevského starosty Lužkova jezdil Lukašenko s oblibou do Moskvy hlásat o běloruském ekonomickém zázraku, což bylo pro ruské představitele s Putinem v čele obzvláště nepříjemné. Když se jednalo o společném státě či měně, Lukašenko vždy dokázal obratně kličkovat a odvolávat se na „technické obtíže“. Asi vrcholem byl rok 2002, kdy navrhl spojení Ruska a Běloruska jako dvou rovnocenných států, kde by on byl prakticky prezidentem soustátí.

Schopnost vymoci z Moskvy peníze neztratil ani v současnosti. Vymohl si na Putinovi kompenzace za to, že Rusko bude z ropy namísto vývozního cla (mezi Ruskem a Běloruskem se clo neplatí) vybírat daň. Ačkoli by se řeklo, že jde o něco, co je čistě věcí Ruska, Lukašenko svoje peníze dostal.

Přítel Moskvy

Zlom ve vzájemném postavení Vladimira Putina a Alexandra Lukašenka nastal po protestech v roce 2020, kdy se Lukašenko po prohraných volbách udržel jen pomocí ozbrojených složek a mimo vší pochyby i ruské Národní gardy. Putin tak svého spojence z Minsku podržel, ale bez nějakého velkého nadšení. S Lukašenkem se osobně příliš nemusí, nicméně představa, že padne běloruský režim, byla pro Putina neakceptovatelná.

Lukašenkova závislost na Putinovi ale jen vzrostla. Pochopitelně, vše bylo doprovázeno tradičními litaniemi na téma respektování výsledků voleb, ale reálně se Moskva obávala změny běloruské politiky.

A prokremelské kandidáty Lukašenko likviduje o nic méně rozhodně než ty případně prozápadní. Podpory se Lukašenkovi dostalo i v případě zadržení opozičního exilového novináře Ramana Prataseviče v roce 2021. Běloruské úřady pak Prataseviče patřičně zpracovaly, takže se z něj stala hlásná trouba běloruské propagandy.

Lukašenko se za to tváří jako přítel Moskvy. Dokonce i v případech, kdy ho to nic nestojí, Moskvě pomáhá. Nejdále asi zašel, když poskytl území pro útok na Ukrajinu, ale Vladimir Putin od něj nejspíše očekával více. Běloruská armáda sice pod záminkou možného ukrajinského útoku čas od času vytáhne k hranicím, čímž váže ukrajinské jednotky, ale přímého boje se neúčastní.

Lukašenko pomáhá Putinovi i jinak. V nedávné výměně vězňů, kdy Rusko dostalo výměnou za ruské disidenty a americké občany nájemného vraha ve službách FSB Vadima Krasikova a další špiony, figuroval i německý občan Rico Krieger. Toho běloruský soud odsoudil v červenci 2024 k trestu smrti, což vytvořilo nátlak na Německo, aby s výměnou Krasikova souhlasilo.

Jinak lze jen těžko vysvětlit Lukašenkovo náhlé pohnutí humanity s milostí pro Kriegera. Není to tak dávno, co Bělorusko organizovalo uprchlickou vlnu skrze svoje hranice s Polskem, což Vladimiru Putinovi minimálně nevadilo.

Blíží se konec běloruského diktátora?

Nebyl by to ale Lukašenko, aby občas nezkoušel vypadat jako mírotvůrce, popřípadě liberál. Ačkoli zřetelně stojí na straně Ruska, nedávno vyzýval obě strany k dohodě o míru. Jindy zase propustí několik politických vězňů, čímž ukazuje svoji „vlídnou tvář“. O tom, jak moc reálná je, si není nutné dělat iluze, protože ve stejnou dobu Minsk uděluje mnohaleté tresty za urážku prezidenta.

Lukašenko opět rozehrává hru vlídné tváře vůči Západu, zároveň ale přesouvá svoji armádu k ukrajinským hranicím. Jako vždy půjde o to, že se snaží ze svého postavení získat co nejvíce. Z obou stran. Vrcholem této reálpolitiky lukašenkovského vydání bylo blahopřání ukrajinskému prezidentovi Zelenskému ke dni nezávislosti Ukrajiny.

V poslední době se ale u Lukašenka stále častěji objevují úvahy o možném konci. Nedávno tak řečnil o tom, že si Bělorusko bude muset zvyknout i na jiného prezidenta, než je on sám, inicioval přijetí zákona o trestnosti hrozeb násilím vůči bývalým prezidentům. To vše může ukazovat na pokus o hladký transfer moci, nejspíše k jeho synovi.

Stejně jako před Moskvou rozehrává hry o možném pádu svého režimu, a tedy nutnosti získat od Vladimira Putina další peníze, zkouší také obavy Západu z možné anexe Běloruska Ruskem. Logika, kterou nabízí Moskvě i Bruselu, je přitom prostá – pokud tu nebudu já, budete mít místo Běloruska hledícího si sebe sama nepřátelskou zemi.