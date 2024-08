Ukrajina si říká o jaderný útok, třetí světovou si přeje, láteří Lukašenko

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko v televizním vysílání přiznal, že situace ruské armády v Kurské oblasti je velmi vážná. Ukrajina tam podle něj vyslala to nejschopnější co jen má. Vnímá proto možný jaderný útok ze strany Ruska, ale i Běloruska, za „velice pravděpodobný“. Dodal ovšem, že přesně to si Ukrajina přeje, třetí světová válka by hrála v její prospěch.