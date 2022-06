Pro otce vybudovali vězení ve vězení. Je třeba rozšířit sankce, říká Navalná

„Podmínky v této věznici jsou špatné a zdaleka neodpovídají tomu, co si myslíte o typických věznicích s knihovnami a sportovním vybavením,“ přiblížila hned ze začátku rozhovoru realitu trestaneckých kolonií Navalná. „Jde o jednu z nejnebezpečnějších a nechvalně proslulých věznic s vysokou ostrahou v Rusku, je známá mučením a vraždami vězňů,“ dodala. O přesunu otce ji ani nikoho z rodiny ruské úřady neinformovaly.

„Je to velmi znepokojující, protože tam je sám se stejnou skupinou lidí, kteří se ho pokusili v roce 2020 zabít,“ obává se dcera pětačtyřicetiletého kritika ruského režimu. Ten se předloni několik měsíců zotavoval v Německu z otravy novičokem. Navalnyj z otravy obvinil právě Kreml, který ale nařčení odmítl a zpochybnil i samotný fakt otravy, přestože ji potvrdili západní experti.

Trest pro otce věznice navrhla prý specificky na míru: „V areálu mu oplotili samostatnou budovu, aby vytvořili vězení ve vězení. Nemůže odtud nijak veřejně mluvit, izolují ho od jakýchkoli informací, nikam ho nepouštějí, lidé s ním nesmějí komunikovat. Taková izolace je pro každého opravdu čistě psychické mučení,“ sdělila v rozhovoru Navalná.

Hrozí mu dalších patnáct let

Na konci května navíc Navalného opět obvinili, tentokrát z vytvoření extremistické organizace a podněcování k nenávisti vůči úřadům. V případě odsouzení by mu k současnému trestu mohlo přibýt dalších patnáct let. V Rusku je už opozičník odsouzený celkem k 17,5 letům ve vězení.

Podle Navalného dcery je soud čistě vykonstruovaný. „Putin nechce, aby byl venku. Putin nechce, aby mluvil. Putin nechce, aby všichni věděli, jak jeho vláda je zkorumpovaná,“ rozhořčila se v rozhovoru.

Sama teď v práci svého otce pokračuje. Zprávy o ruské korupci se prý daří šířit i mezi množstvím dezinformací a propagandou, kterou je země zahlcena. „Můj otec vedl velmi úspěšný kanál na YouTube, kde otevíral ruským lidem oči, aby viděli skutečnou korupci, která se ve vládě děje,“ věří si. Navalný má na platformě téměř šest a půl milionu sledujících. Nová videa jeho spolupracovníci na síť přidávají i v průběhu jeho věznění.

Dvacetiletá Navalná o dění v Rusku mluví především s mladší generací. Sama studuje na prestižní Stanfordské univerzitě v USA. A právě po výraznější reakci Spojených států i dalších západních zemí volala i v rozhovoru.

„Fond boje s korupcí sestavil seznamy ruských důstojníků a oligarchů a propagandistů, kteří otevřeně podporují Putina a jeho režim a berou úplatky od vlády. Je třeba, aby i na ně západní země okamžitě uvalily sankce,“ upozornila na organizaci svého otce.

Miluji Moskvu, demokracii si zaslouží

Uvěznění Navalného snáší jeho rodina těžko, přesto jeho vizi dále šíří. „Je to samozřejmě těžké, ale pomáhá nám vědomí, že to děláme pro dobrou věc. Chceme, aby v Rusku byl skutečný demokratický režim se spravedlivými volbami a svobodou slova. Víte, je to naše země,“ zamyslela se v rozhovoru jeho dcera.

Obraz Ruska prý lidé nesmějí stavět na tom, co o zemi šíří prezident Vladimir Putin. „Nejdůležitější věc, kterou bych chtěla sdělit, je, že by nikdo neměl spojovat Putina s Ruskem. Protože Putin nereprezentuje skutečné Rusko jako zemi,“ řekla.

Do Ruska by se ráda v budoucnosti vrátila, změnu režimu si země zaslouží. „Miluji Moskvu, svým přátelům říkám, jak je Moskva nejlepší město na světě, a opravdu si jen přeji, aby se tato dobrá věc stala vládě, jejím občanům. Doufám, že zůstaneme optimisty a budeme stále věřit, že náš boj má smysl,“ zakončila přáním Navalná rozhovor pro CNN.