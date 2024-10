Zemřu tady, zapsal si Navalnyj ve vězení. Jeho mrazivé paměti míří na pulty

Ruský opozičník Alexej Navalnyj, který zemřel letos v únoru, ve vězení přemítal o smrti, každodenním životě, o rodině, ale také o politice a válce na Ukrajině. Ukazují to úryvky z jeho pamětí, které vyjdou v angličtině pod názvem Patriot: a Memoir (Patriot: Paměti) 22. října a které v pátek a v sobotu zveřejnil časopis The New Yorker a list The Times.