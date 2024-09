Rusové vymírají a zemi hrozí černý scénář. Situace je obtížná, varuje známý demograf

Lidovky.cz: Vladimir Putin nedávno označil demografickou situaci v Rusku za obtížnou. Jak byste ji popsal vy sám?

V tomto ohledu má Vladimir Putin pravdu. Také bych ji označil za obtížnou.

Lidovky.cz: A s čím je to spojeno? Proč je tak obtížná?

Stojí za tím několik faktorů, které jsou dlouhodobé povahy. Předně je to ozvěna devadesátých let. Nyní přišla na řadu generace, která rodí méně dětí a současně méně lidi tvoří pracovní sílu. To je následek propadu porodnosti v devadesátých letech. Kvůli tomu vzniká řada problémů.

. Alexej Rakša (*1978) ruský nezávislý demograf

absolvoval Finanční univerzitu při vládě Ruské federaci a moskevskou Vysokou školu ekonomiky, obor demografie a sociologie

mezi lety 2014 až 2020 působil ve Správě statistiky obyvatel a zdravotnictví ruského státního statistického úřadu Rosstat

Druhým faktorem je poměrně vysoká úmrtnost. Od konce 60. let můžeme v Rusku pozorovat růst úmrtnosti. Zejména v porovnání se západními zeměmi včetně České republiky.

Průměrný věk dožití za posledních dvanáct měsíců dosáhl 72,7 let, pokud budeme započítávat i ty, kteří jsou na frontě evidování jako nezvěstní, bez nich věk dožití dosahuje 73,2 let. Přičemž posledních několik měsíců se snižuje a nyní je nižší než na jaře 2023 a zároveň nižší než v letech 2018 a 2019.

Dalším faktorem je migrace. Její kvalita není příliš vysoká, to zaprvé. A za druhé zjevně dochází k snížení migrace do Ruska. Včetně té pracovní. Tato tendence se začala objevovat ještě během covidové pandemie a pokračuje i v současné době.

Za posledních deset let se počet pracovních migrantů v Rusku snížil dvojnásobně. Víc jak polovina pracovních migrantů působí v Moskvě, Petrohradu a přilehlých oblastech.

Lidovky.cz: Ředitel Ústředního ekonomicko-matematického ústavu Ruské akademie věd Albert Bachtizin nedávno uvedl, že Rusko každý rok přichází o 500 až 600 tisíc obyvatel. Je tomu skutečně tak?