Alexeje Navalného otrávila ruská tajná služba FSB, tvrdí investigativní web Bellingcat

Moskva Ruského opozičního předáka Alexeje Navalného otrávil tým pracující pro ruskou tajnou službu FSB. Plyne to z výsledků neformálního vyšetřování, které v pondělí zveřejnil investigativní web Bellingcat.

Portál na základě telekomunikačních a cestovních dat došel k závěru, že speciální tým Navalného sledoval již od roku 2017 a pohyboval se ve stejných destinacích jako opoziční politik, FSB se o jeho vraždu poprvé mohla pokusit už v červenci letošního roku. Portál také zveřejnil identitu předpokládaných členů najatého týmu.



Do vyšetřování kauzy se zapojila též televize CNN, týdeník der Spiegel a portál The Insider.

Alexej Navalnyj zkolaboval za letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Po nouzovém přistání byl hospitalizován v nemocnici v Omsku. Tamní lékaři otravu vyloučili. Po dvou dnech byl však Navalnyj na nátlak svých spolupracovníků a rodiny převezen v bezvědomí do Německa na kliniku Charité, kde mu byla diagnostikována závažná otrava. Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v říjnu potvrdila, že v krvi předního kritika Kremlu byla nalezena nervově paralytická látka typu novičok. Navalnyj se z otravy zotavuje, Moskva i přes výzvy ze zahraničí odmítla zahájit vyšetřování otravy.

Podle webu Bellingcat byl Navalnyj tajně sledován již od roku 2017. Operace začala, když opoziční politik oznámil svůj záměr kandidovat v roce 2018 v prezidentských volbách a postavit se tak prezidentovi Vladimiru Putinovi. Spolupracovníci FSB pak Navalného letecky následovali do více než 30 různých destinací.



V srpnu letošního roku letěl Navalnyj na Sibiř, kde se setkával s voliči před regionálními volbami a apeloval na ně, aby podpořili kandidáty, kteří by oslabili moc vládnoucí strany Jednotné Rusko. Do Novosibirsku ho podle závěrů Bellingcatu sledovali tři agenti FSB a nejméně pět dalších zaměstnanců FSB jim poskytovalo podporu. Někteří se vydali také do Omsku, kde Navalnyj ležel v kómatu v nemocnici připojený na ventilátor. Členové předpokládané jednotky FSB mezi sebou komunikovali, a to především krátce před otravou, když Navalnyj ráno podle moskevského času odjížděl z hotelu a chystal se na tomské letiště.

Poprvé se tým mohl Navalného pokusit otrávit v červenci tohoto toku, když opoziční aktivista cestoval s manželkou Julijou do Kaliningradu. Navalného ženě se na výletě najednou udělalo zle a jen s vypětím se dovlekla do hotelu. Následující ráno se však už její stav zlepšil.

Podle investigativního portálu byla Navalného otrava schválena z nejvyšších míst v Kremlu. Na tajnou operaci pak podle informací webu dohlížel plukovník Stanislav Makšakov, který dříve pracoval ve vojenském chemickém institutu ve městě Šichany. Právě zde dříve sovětští vědci vyvinuli novou generaci nervově paralytických látek včetně novičoku.

Sám Navalnyj ve videu zveřejněném na YouTube sdělil, že operace mohla proběhnout jen s osobním souhlasem Putina. K tomu, že Bellingcat zveřejnil identitu předpokládaných vykonavatelů otravy, aktivista řekl: „Vím, kdo mě chtěl zabít, vím, kde bydlí, kde pracují, znám jejich pravá jména, jejich přezdívky a mám jejich fotografie.“

FSB se zatím ke kauze nevyjádřila a Kreml již dříve popřel, že by za pokousou o vraždu Navalného stál.