Chameneí omilostnil přes 2000 vězňů, zadržené demonstranty vynechal

  17:07
Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí udělil milost nebo snížil trest více než 2000 vězňům. Tato opatření se nevztahují na žádného ze zadržených účastníků nedávných protivládních protestů. Oznámení o propuštění vězňů přichází v den 47. výročí islámské revoluce z roku 1979, při jehož příležitosti se tradičně udělují milosti.
Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí komentuje situaci v Sýrii. (11. prosince 2024)

„Nejvyšší vůdce islámské revoluce vyhověl žádosti předsedy soudní moci o milost, snížení nebo zmírnění trestů 2108 odsouzeným,“ uvedl podle státní agentury Mízán šéf soudní moci Alí Mozaffarí.

V Íránu koncem prosince vypukly demonstrace, zprvu ekonomicky motivované, které se brzy změnily v protesty proti autoritářskému teokratickému režimu. Ten proti manifestacím brutálně zasáhl, což spolu s omezením přístupu k internetu zřejmě prozatím protesty výrazně potlačilo.

Íránská organizace na ochranu lidských práv HRANA uvedla, že při demonstracích bylo zabito 6961 lidí, z nichž 6476 byli protestující. Organizace také oznámila, že od začátku protestů bylo zadrženo celkem 50 243 lidí.

Íránské úřady podle agentury AFP přiznávají smrt více než 3000 lidí během protestů, zároveň však tvrdí, že většinu obětí tvořili příslušníci bezpečnostních složek nebo přihlížející, které podle nich zabili „teroristé“ jednající jménem Spojených států a Izraele.

31. prosince 2025
