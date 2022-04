Američané na poslední chvíli couvli. Údajné Putinovy milenky se sankce nedotknou

Podle amerického deníku The Wall Street Journal (WSJ) se američtí úředníci zodpovědní za přípravu sankcí domnívají, že rozhodnutí směřovat je proti Alině Kabajevové by bylo považováno za příliš osobní útok na prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Takový krok by mohl dále vyostřit již tak napjaté vztahy mezi Ruskem a USA.

Balíčky sankcí proti Putinovu nejbližšímu okolí a špičkám ruské politiky jsou přitom připravovány americkými ministerstvy financí a zahraničí týdny dopředu, píše WSJ. Jméno 39leté gymnastky bylo ze seznamu odebráno z rozhodnutí Národní bezpečnostní rady USA až těsně před jeho vyhlášením.

Akce proti Kabajevové, kterou americká vláda popisuje jako Putinovu „milenku“, je mezi sankcemi tak konfrontačními, že by mohly zkomplikovat mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, cituje WSJ vyjádření amerických úřadů.

Již dříve byly sankce uvaleny na Putinovo nejbližší okolí. Před několika týdny Spojené státy zakročily třeba proti dvěma Putinovým dospělým dcerám. Kabajevová však podle USA zůstává možným budoucím terčem sankcí, přestože nyní byla nakonec ušetřena.

Alina Kabajevová je bývalou olympijskou vítězkou v moderní gymnastice, známou také kvůli mezinárodním dopingovým skandálům. Její vztah s o 30 let starším Putinem Kreml dlouho popíral, zahraniční zpravodajské služby se ale domnívají, že gymnastka je také matkou tří Putinových dětí.

Její rodina podle informací amerických úřadů výrazně zbohatla díky blízkým vztahům s Putinovým těsným okolím a sama Kabajevová může hrát významnou roli v ukrývání majetku ruského prezidenta v zahraničí.