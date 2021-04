Alžběta II. krátce po pohřbu manžela slaví 95. narozeniny. Překonala rekordy v délce života i vlády

LONDÝN Pro většinu svých poddaných je britská královna Alžběta II., která ve středu slaví úctyhodné pětadevadesátiny, jediným panovníkem, kterého zažili. Své zemi vládne neuvěřitelných 69 let. Je nejdéle žijícím a nejdéle vládnoucím britským panovníkem v dějinách. Královna své narozeniny slaví pár dnů po pohřbu manžela Philipa a také uprostřed v době, kdy celý svět sleduje události po rozhovoru prince Harryho a vévodkyně Meghan s Oprah Winfreyovou.

Za dobu svého vládnutí královna zažila 14 premiérů, ve Vatikánu vystřídalo sedm papežů, rozšířila se televize, člověk vstoupil na Měsíc, byla postavena a zbourána Berlínská zeď.



Alžběta II. podnikla stovky zámořských cest, z Buckinghamského paláce přihlížela rozpadu britské koloniální říše, vstupu své země do Evropských společenství i jejímu vystoupení z Evropské unie vloni v lednu. A celou tu dobu stojí v čele své země jako symbol její stability, jako pevná a bezúhonná panovnice.



V politice zachovává striktní neutralitu, přesto je považována za důležitý svorník jednoty země. Její věta před skotským referendem o nezávislosti v září 2014, že doufá, že voliči pečlivě zváží budoucnost, kterou navíc pronesla ve svém skotském letním sídle, byla pokládána za signál, že si královna odchod Skotska nepřeje.

Je také symbolem kontinuity britské monarchie, za všech okolností si zachovává úsměv a zájem, přitom původně vůbec vládnout neměla. Narodila se 21. dubna 1926 jako nejstarší dcera Alberta, vévody z Yorku, a její otec byl tehdy až druhým v následnické linii. V prosinci 1936 však abdikoval jeho bratr Edward VIII., aby se mohl oženit s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou. A z Alžběty byla rázem následnice trůnu.

Narozeniny těsně po pohřbu manžela

Budoucího manžela, prince řeckého a dánského Philipa, potkala někdy v té době. Mladý pohledný kadet svým šarmem, humorem a nezávislostí Alžbětu nezvratně okouzlil a začali si psát. Později prozradila, že šlo o lásku na první pohled. Na královském dvoře ho zpočátku příliš nevítali, protože nebyl „tak úplně prototyp anglického gentlemana“.

Manžeský pár Philip a Alžběta II. v roce 1953 kráčejí před parlamentem tehdejší kolonie Bermudských ostrovů

Alžbětě však stál věrně po boku od roku 1947, kdy se vzali, až do své smrti minulý pátek. Královna své 95. narozeniny slaví jen několik dní poté, co byl její manžel pohřben. Navíc nedávno přišla i o jednoho ze svých nejbližších poradců Sira Michaela Oswalda, který její rodině dlouho radil ohledně koňských závodů. Oswald zemřel v den Philipova pohřbu.



Po vypuknutí druhé světové války pronesla mladičká Alžběta v roce 1940 první rozhlasový projev k dětem celého světa. Za války pracovala v ženské pomocné službě. A v létě roku 1951 se její otec, který vládl jako král Jiří VI. vážně roznemohl. Umřel v únoru následujícího roku, když byla Alžběta v Keni. Bylo jí šestadvacet, měla manžela a dvě děti, přesto působila jako křehká dívenka, která sotva unese těžkou královskou korunu.

„Vypadá jako holčička a stala se královnou,“ psal tehdy britský deník The Daily Telegraph. Oficiálně korunována královnou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a ostatních držav a území byla 2. června 1953 ve Westminsterském opatství. Korunovaci v historii šesté ženy na britském trůnu natáčela televize, což byla tehdy zcela převratná novinka.

Jako mladá královna navštívila Alžběta II. desítky britských kolonií. Pak se z impéria stalo volné Společenství a za další čas ztratila Británie i vliv v Evropě. Pak přišla Margaret Thatcherová, liberální revoluce, privatizace, válka o Falklandy a vůbec posílení britského ducha. Panovnice nestála stranou - v roce 1982 například vzdala poctu britským silám v kontroverzním vánočním poselství po válce Británie s Argentinou o Falklandy.

V roce 1954 s Winstonem Churchillem a svými potomky Charlesem a Anne.

A při všech vladařských povinnostech byla současně i matkou. Rok 1992, čtyřicátý rok na trůně, označila sama za „annus horribilis.“ Po sérii skandálů a rozpadu manželství jejích tří dětí následoval v listopadu toho roku ještě požár královského hradu Windsor. A v prosinci oznámil prvorozený princ Charles a jeho manželka Diana odloučení. Dopis, kterým Alžběta II. v prosinci 1995 vyzvala Charlese k rozvodu s Dianou, patřil údajně k jejím nejtěžším státnickým krokům. Pár se rozvedl půl roku nato.



„Vděčnost, úcta a hrdost. Tato slova shrnují můj vztah k lidem této země a celého Společenství,“ prohlásila panovnice v projevu u příležitosti zlatého jubilea v roce 2002. V tom roce také zemřela její sestra, princezna Margaret. Dosavadní rekord v délce vládnutí, který stanovila její praprababička královna Viktorie, překonala Alžběta II. v září 2015.



Královna v Česku

V České republice ji mohli lidé na vlastní oči vidět v dubnu 1996 společně s jejím chotěm, princem Philipem. Byla to první oficiální návštěva britského panovníka v českých zemích. Hlavu Británie pozval do Česka tehdejší prezident Václav Havel a během návštěvy královna zavítala i do Brna. Mimo jiné se osobně pozdravila s vdovami po českých letcích, kteří za 2. světové války sloužili v britském letectvu a princ Philip se v uniformě důstojníka britského Královského letectva poklonil v Praze-Dejvicích památce československých letců.

Život panovnice jedné z nejmocnějších zemí světa odjakživa provázel silný smysl pro povinnost. Stisk její ruky je prý překvapivě pevný. Má ráda psy a koně, jezdí na vyjížďky krajinou. Za svůj život odchovala víc než 30 psů svého nejoblíbenějšího plemene corgi.

Britové ctí svoji královnu jako symbol monarchie a popisují jako ženu oddanou svému poslání, panovnici obrovských zkušeností i smyslu pro humor, hluboce věřící, schopnou citovat z bible. Ale i jako ženu osamocenou uprostřed mašinérie dvora a matku, která si vyčítá, že kvůli státnickým povinnostem neměla dost času na výchovu svých dětí. I v této poloze ji zachytil oceňovaný seriál streamovací společnosti Netflix s názvem Koruna z let 2016 až 2021. Královně se podle médií docela líbil, i když popisy některých událostí byly podle ní „přehnaně dramatizovány.“

Tlaky po třaskavém interview

Britská monarchie se v poslední době ocitla pod drobnohledem médií poté, co princ Harry a vévodkyně Meghan poskytli interview světoznámé moderátorce Oprah Winfreyové.

Ve zmiňovaném rozhovoru Meghan například přiznala myšlenky na sebevraždu a uvedla, že v královské rodině vzbuzovalo obavy, jak moc černou kůži bude mít její prvorozený syn Archie. Americká CNN připomíná, že v době vysílání rozhovoru byl zesnulý princ Philip v nemocnici a také zmiňuje, že Harry s Philipem zůstával v kontaktu i po svém odchodu do USA.

Princ Harry a jeho choť Meghan Markleová během rozhovoru s oblíbenou moderátorkou Oprah Winfreyovou.

„Volali jsme s prarodiči přes aplikaci Zoom. Viděli Archieho,“ říkal Harry v únoru. Po smrti prince Philipa Harry dorazil do Londýna, kde se mimo jiné setkal se svým bratrem Williamem a otcem Charlesem v intimním rozhovoru, jehož podrobnosti nejsou známy.



Britský prince Harry a americká herečka Meghan Markleová se svých oficiálních povinností vyplývajících ze členství v královské rodině vzdali před více než rokem s tím, že dají přednost osobní svobodě a nezávislosti na veřejných financích. Dnes žijí s téměř dvouletým synem Archiem v Kalifornii v Los Angeles a Meghan očekává narození dalšího potomka.