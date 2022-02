Alžběta II. slaví královský rekord. Přesně před 70ti lety usedla na trůn, v době nástupu pobývala mimo zemi

Král je mrtev, ať žije královna. Spojené království a další jemu podrobené země taková slova naposledy zaznamenaly 6. února 1952. Tehdy zemřel král Jiří VI. O nástupci na trůn bylo jasno, novou panovnicí měla být jeho dcera Alžběta. Ta však v té době pobývala mimo zemi. Již přes rok svého otce zastupovala při zahraničních cestách a její královský kancléř Martin Charteris s sebou vozil návrh prohlášení o nástupnictví již od října roku 1951, kdy byla na návštěvě Kanady a Spojených států.

Začátkem roku 1952 se Alžběta se svým manželem princem Philipem vydala na turné po Austrálii a Novém Zélandu. Ještě než tam však stačila dorazit, zastihla ji smutná zpráva o úmrtí krále. Následnický pár byl tehdy v Keni a právě se vrátil do královské rezidence, kterou jim tamní vláda věnovala jako svatební dar. Předchozí noc strávili v hotelu v korunách stromů uprostřed národního parku Aberdare.

Podle všech svědectví to byl princ Philip, kdo tehdy 25leté Alžbětě sdělil zprávy o úmrtí jejího otce. Charteris měl tehdy za povinnost zeptat se nové královny, jaké si přeje mít panovnické jméno. A ta údajně odvětila: „Alžběta, samozřejmě.“

Stala se tak Alžbětou II. Turné bylo zrušeno, královna musela zpět do Spojeného království zaujmout místo na trůně.

Dvacet milionů diváků

Tehdy se zrodila první nová tradice. Vzhledem k tomu, že Alžběta neměla s sebou žádné černé šaty a bylo by nepatřičné objevit se na veřejnosti po úmrtí krále v oděvu jakékoli jiné barvy, musela čekat na letišti půlhodiny po příletu v letadle, než jí přinesli z paláce vyhovující oděv. Až poté mohla vyjít z letounu a předstoupit před novináře.

Od té doby má s sebou na cestách každý z členů královské rodiny vždy smuteční oděv pro případ, že by některý z příbuzných zemřel.

K samotné korunovaci došlo až v červnu roku 1953. Podle tradic by nebylo patřičné, kdyby radostná událost proběhla příliš brzy po úmrtí krále, a zároveň odklad poskytl dostatek času na naplánování slavnostní události. Po dlouhých poradách s meteorology a statistiky bylo vybráno datum 2. června, protože tento den měla být největší pravděpodobnost hezkého počasí. I tak ale pršelo.

Poprvé v historii mohla takto významné události přihlížet i široká veřejnost. Korunovaci přenášela televize a podle údajů BBC ji sledovalo na 20 milionů lidí. Již při korunovaci chtěla královna ukázat, že dbá o všechny země Commonwealthu, a tak i její šaty zdobily vzory a symboly spojované s danými zeměmi.

Nedlouho poté se panovnice vydala na sedmiměsíční turné po svých zemích. Svoje děti, prince Charlese a princeznu Annu, nechala doma. Navštívila tehdy 13 států a nacestovala přes 64 tisíc kilometrů vzduchem, po moři i po zemi. Jako vůbec první britský monarcha navštívila také Austrálii a Nový Zéland. Ostatně návštěva Austrálie byla na tu dobu nevídanou událostí. Miliony lidí se scházely, aby mohly uvítat mladou panovnici. Podle odhadů tehdy Alžbětu II. na vlastní oči spatřila třetina obyvatelstva Austrálie.

Hlava britské monarchie byla za svou 70letou vládu panovnicí 32 zemí. V průběhu let se však řada z nich rozhodla být nezávislou na koruně a nyní je Alžběta II. královnou pouze v 15. Jako poslední ztratila královna vládu nad karibským ostrovem Barbados, když si země loni v listopadu odhlasovala nezávislost.

Podle královských korespondentů měla Alžběta II. vždy předpoklady k tomu, že se stane královnou. Ani v dětství prý nedělala nic unáhleně, vždy s rozmyslem. Má v oblibě své psy rasy corgi, jízdu na koni, závody holubů a je jedinou osobou ve Spojeném království, která nemusí mít řidičský průkaz, a přesto smí za volant.

Vztahy s premiéry chladnou

Historicky nejdéle vládnoucí panovnice Spojeného království měla za svou vládu 14 premiérů. Tím prvním byl Winston Churchill a podle historiků právě jeho si královna vážila nejvíce. V oblibě měla prý i Johna Majora či Harolda MacMillana. „Na Margaret Thatcherové jí nikterak příliš nezáleželo, ale právě ona měla velký zájem být v přítomnosti královny,“ míní autorka biografie o královně Ingrid Sewardová. Podle královského korespondenta Jamese Whitakera panovnice navzdory tomu, že se pravidelně vídá se svými premiéry, s nimi již nenavazuje téměř žádné pouto.

Přestože v neděli to bude 70 let, co je Alžběta II. u vlády, čtyřdenní oslavy proběhnou až začátkem června. A to i kvůli lepšímu počasí. Plánovány jsou velké přehlídky, ohňostroje, závody, ale i soutěž o nejlepší dezert, jak oznámil Buckinghamský palác.