Alžířané se obávají pátého mandátu prezidenta Butefliky. Ten utrpěl mrtvici a přes 5 let nemluví

ALŽÍR/PRAHA Frustrace z nadcházejících voleb se zmítá ulicemi Alžírska. Demonstranti jsou v ulicích řady měst již několik týdnů, nelíbí se jim totiž již pátá kandidatura nesesaditelného Abd al-Azíze Butefliky Butefliky. Toho postupně začínají opouštět i přátelé.

„Zaznamenali jsme, je tomu již několik dní, že naši občané a občanky napříč různými regiony naší země vyšli do ulic, aby poklidně vyjádřili své názory. Oceňujeme tak vyspělost našich spoluobčanů, včetně mladých, která je výsledkem demokratického pluralismu, za nějž jsme tak bojovali,“ oslovil Alžířany ve čtvrtek prezident Abd al-Azíz Buteflika. Proslov však nečetl sám, zastupovat jej musela ministryně pošt Huda Feraunová, protože dvaaosmdesátiletá hlava státu je od neděle na léčení ve švýcarské Ženevě. Ostatně Buteflika na veřejnosti nemluvil od roku 2013, kdy utrpěl mrtvici.



Alžírskem přitom zmítají již tři týdny demonstrace a jejich rozsah je mnohem větší, než by kdo očekával. Všude v ulicích jsou vidět transparenty s nápisem „Ne Buteflikovi“. Vše se přitom točí kolem nadcházejících prezidentských voleb, které se odehrají 18. dubna. Minulou neděli byl poslední den pro předložení kandidátních listin. Skrze volební komisi však prošel pouze jediný kandidát – nemohoucí Buteflika, kterého musel jeho tým dovézt na vozíčku.

Nejedná se však o nic nového. Opozice totiž není dlouhodobě schopná vybrat ze svých řad kandidáta, který by se mohl Buteflikovi postavit, a raději strany vyzývají občany, aby bojkotovali volby. Dosavadní prezident si tak pravděpodobně zajistil již pátý mandát v pořadí.

Přestože se v ulicích alžírských měst objevuje enormní množství demonstrantů, nezdá se, že by se měl současný režim jakkoli měnit. Moc totiž drží v rukou stále ti samí – oligarchové ve Sdružení ředitelů závodů, odbory UGTA i politické strany Fronta národního osvobození a Národní demokratické sdružení, které mají parlamentní většinu.

„Jsou natolik provázaní s posledními dvaceti lety Buteflikova prezidentství, že udělají cokoliv, aby udrželi status quo a zůstali s Buteflikou na jedné lodi,“ napsal Amir Akef z deníku Le Monde. Všechny mocenské skupiny se navíc opírají o podporu generála Gaída Saláha, který má pod kontrolou armádní jednotky.

Kdokoliv, kdo se pokusí ukázat jen trochu emancipace, okamžitě přichází o svůj post. Ideálním příkladem je pak Alí Benflís, který sloužil jako prezidentův volební poradce v kampani v roce 1999 a následně po úspěchu vedl vládní kabinet v letech 2000-2003. Pak se ale znelíbil a musel svůj post zanechat jiným.

Masivní demonstrace

Po několika týdnech protestů se však snad začíná blýskat na lepší časy. Objevují se totiž první náznaky, že by prezidenta mohli začít opouštět někteří věrní.

Podle agentury Reuters se k demonstrantům v minulých dnech připojili někteří představitelé Buteflikovy vládní Fronty národního osvobození. Několik veřejných činitelů ohlásilo rezignaci. Ve středu se pak proti kandidatuře postavily i dvě větve vlivného alžírského odborářské svazu UGTA, jehož vůdce Abd al-Madžíd Sídí Saíd byl dosud považován za Buteflikova spojence.

Ve středu se také k protestům připojili i alžírští váleční veteráni a vyzvali veřejnost k nesouhlasu s prezidentovou kandidaturou. Podle agentury Reuters je tato výzva dokladem dalšího drolení alžírské elity, k níž veteráni, kteří bojovali stejně jako Buteflika ve válce za nezávislost proti Francii, patří. Protesty prý dokonce spojily i muslimy s laickým obyvatelstvem.

Demonstrace spojily muslimy s ateisty.

„Vyjít do ulic je povinností alžírské společnosti a všech jejích vrstev,“ oznámila vlivná národní organizace veteránů války za nezávislost z let 1954 až 1962. Zatím však zůstává nevyslyšena nevyslyšena výzva ke generální stávce. Na pátek pak byla na sociálních sítích ohlášena velká demonstrace pod názvem Pochod 20 milionů. Alžírsko má za sebou občanskou válku z 90. let a mládež, která je v ulicích nyní, podle znalců ztrácí trpělivost a přeje si hlavně práci. Demonstranti ocenili, že armáda v době protestů zůstala v kasárnách. Odborníci ale tvrdí, že vojsko je připraveno zakročit, pokud by byla ohrožena stabilita státu.