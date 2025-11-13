Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Sansala. Požádal o to německý prezident

Autor: ,
  7:13
Alžírsko omilostnilo a propustilo vězněného francouzsko-alžírského spisovatele Boualema Sansala. Tamní prezident Abdal Madžíd Tabbún tak vyhověl německému prezidentovi Franku-Walterovi Steinmeierovi, který o udělení milosti pro spisovatele požádal, uvedl Tabbúnův úřad. Sansal byl v červenci odsouzen k pěti letům vězení, protože se podle soudu provinil výroky, které údajně poškozují územní celistvost země.

Spisovatel ve středu večer přicestoval do Berlína, potvrdila agentuře AFP mluvčí německého prezidenta Cerstin Gammelinová. „Přistáli a jsou už na cestě do nemocnice,“ uvedla prezidentova mluvčí, aniž by upřesnila, v jakém zařízení se bude 81letý spisovatel léčit.

Alžírský prezident Tabbún vyhověl německému prezidentovi a Sansala nechal propustit „vzhledem k pokročilému věku“ spisovatele i jeho „křehkému zdravotnímu stavu“. Steinmeiera také požádal, aby byla Sansalovi umožněna léčba v Německu. „Byla jsem pesimistická, ale vždy jsem v to věřila,“ řekla Sansalova dcera Sabeha.

Alžírský spisovatel Boualem Sansal (11. prosince 2024)
Německý prezident Frank-Walter Steinmeier odevzdal svůj hlas ve volební místnosti v Berlíně. (23. února 2025)
Alžírské prezidentské volby vyhrál již po prvním kole Abdal Madžíd Tabbúni, bývalý premiér vlády exprezidenta Abdal Azíze Butefliky. Proti volbám protestují již několik měsíců desetitisíce lidí v alžírských městech. (12. prosince 2019)
Alžírský spisovatel Boualem Sansal (25. listopadu 2024)
9 fotografií

Alžírské úřady Sansala zadržely 16. listopadu loňského roku, když přiletěl do Alžíru. Deník Le Figaro později napsal, že ho prokuratura obvinila z ohrožování národní jednoty, z urážky armády, z poškozování národního hospodářství a z držení videonahrávek a publikací ohrožujících národní bezpečnost a stabilitu.

Podle deníku Le Monde alžírský režim nelibě nesl Sansalovo vyjádření v rozhovoru pro francouzský krajně pravicový server Frontières. V něm Sansal mimo jiné řekl, že v období francouzské kolonizace bylo území Maroka zmenšeno ve prospěch později nezávislého Alžírska. Kvůli sporům týkajícím se území dvou západoalžírských provincií vedly Maroko a Alžírsko v roce 1963 krátkou, takzvanou Písečnou válku.

Spisovatel, který podle své rodiny trpí rakovinou prostaty, se stal jedním z předmětů sporů mezi Francií a Alžírskem. Francie opakovaně vyzvala k Sansalovu propuštění a francouzský prezident Emmanuel Macron se také snažil přesvědčit alžírského prezidenta, aby spisovateli udělil milost.

V roce 2015 Sansal obdržel Cenu Francouzské akademie za román 2084: Konec světa. V českém překladu vyšly dva jeho romány, v roce 2012 Němcova vesnice aneb Deník bratří Schillerových a o čtyři roky později 2084: Konec světa.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.