Američané naočkovali za den rekordní 4 miliony lidí, alespoň jednu dávku vakcíny dostalo 105 milionů

Washington Ve Spojených státech poprvé od startu očkovací kampaně proti covidu-19 úřady za 24 hodin ohlásily více než čtyři miliony podaných dávek proticovidových vakcín. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v sobotu oznámilo, že za pátek registruje na 4,08 milionu využitých injekcí. Sedmidenní průměr se díky tomu poprvé dostal nad tři miliony použitých dávek denně.

CDC už jednou oznámila denní součet převyšující čtyři miliony, ten byl ovšem výsledkem nestandardního postupu. Deník The New York Times vysvětluje, že agentura typicky hlásí dávky evidované v systému k šesté hodině ranní, ale 13. března, kdy činil přírůstek 4,6 milionu, bylo do součtu zahrnuto i 1,6 milionu dávek nahlášených po limitu.



„Wow, rekordní den evidence!!“ reagoval na Twitteru na sobotní hlášení Cyrus Shahpar, což je hlavní datový analytik protiepidemického týmu Bílého domu. „První den s více než čtyřmi miliony. Také (je to) poprvé, co máme průměr více než tří milionů za den v uplynulém týdnu. Miliony lidí se spojují ve snaze urychlit náš postup směrem ke zkrocení pandemie!“ dodal.



Podle agentury Bloomberg sedmidenní průměr po pátku stoupl na přibližně 3,1 milionu vykázaných dávek. Při takovém tempu by údajně byly tři čtvrtiny populace USA očkované na přelomu června a července.

Dosud v zemi s 330 miliony obyvatel dostalo alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 asi 105 milionů lidí, uvádí CDC. „Plně naočkovaných“ obyvatel úřad eviduje na 60 milionů, což odpovídá 18 procentům obyvatelstva. Od dodavatelů očkovacích preparátů už údajně americká vláda převzala přes 207 milionů dávek.