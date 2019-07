Američané nemají žádný mírový plán pro Palestinu, má jasno tamní ministr zahraničí

Američané nemají žádný skutečný mírový plán pro Palestinu, řekl pro LN palestinský ministr zahraničí Rijád Málikí.

Trump ví, že jeho „dohodu století“ o míru mezi Izraelem a Palestinou nikdo nikdy nepřijme. A bez USA je mír téměř nemožný. Tak si zkrátka počkáme, až Trump odejde z úřadu, říká LN palestinský ministr zahraničí Rijád Málikí, který byl nedávno na návštěvě v Praze. Jenže zároveň podle něj neřešení izraelsko-palestinského konfliktu hrozí násilím jako v Sýrii či v Iráku.

LN Proč Palestinci odmítli americký ekonomický plán, který má být součástí mírového plánu na řešení izraelsko-palestinského konfliktu, který připravuje vláda amerického prezident Donalda Trumpa? A jak se stavíte k ohlašovanému mírovému plánu?

My prostě nevěříme, že je tu momentálně nějaká šance na mírový proces. Z velmi jednoduchých důvodů. Když jsme v roce 1993 podepsali dohody z Osla, odsouhlasili jsme, že je to dočasná dohoda, která má skončit vznikem palestinského státu. A také to, že to, že před konečnou mírovou dohodu mezi námi a Izraelem je třeba vyřešit šest otázek. Šlo o Jeruzalém, otázku židovských osad, hranic, uprchlíků, bezpečnosti a vody. Snažíme se o nich s Izraelem jednat, ale neúspěšně. Americký prezident Donald Trump se rozhodl smést těchto šest otázek ze stolu a vyrovnat se s nimi separátně, tak jak chce on. A to je pro nás nepřijatelné.

Trump ví, že teď jeho mírový plán, jeho „dohodu století“, Palestina a ani nikdo jiný nepřijme. Proto mluvil Trumpův tým na konferenci bahrajnské Manámě o ekonomických otázkách. Američané mají v kapse jen ekonomický plán na zlepšení životních podmínek Palestinců žijících v podmínkách okupace, ale žádný politický plán. A to nestačí.

LN Co myslíte tím, že Donald Trump smetl důležité otázky ze stolu?

Trump uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a přesunul americkou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma. Bez vyjednávání mezi Palestinci a Izraelem. Dal tak Jeruzalém Izraeli.

Rijád Málikí (64 let) Je od roku 2007 palestinským ministrem zahraničí. Vystudoval stavebnictví v USA kde získal také titul PhD. Poté učil na univerzitě v Birzeitu v Palestině na Západním břehu Jordánu. Byl členem Lidové fronty pro osvobození Palestiny (která je v EU na seznamu teroristických organizací), v devadesátých letech minulého století z ní ale vystoupil a v současné době ale není členem žádné politické strany ani politického hnutí. Byl šéfem nevládní organizace Panorama zabývající se podporou demokracie a rozvoje a také mluvčím palestinské vlády. V průběhu první intifády byl několikrát zadržen izraelskými orgány.

LN Myslíte tím přestěhování americké ambasády do Jeruzaléma? Tedy krok, o kterém mluvil za Česko i prezident Miloš Zeman. Pro je to pro vás problém?

Pokud by Trump řekl, já uznávám Jeruzalém jako hlavní město Izraele a zároveň ho uznávám jako hlavní město Palestiny, neměl bych s tím žádný problém. Pokud by český prezident Miloš Zeman přišel a řekl, chci přesunout českou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma a zároveň českou ambasádu z Ramalláhu do Jeruzaléma, neměl bych s tím žádný problém. Problém je v tom, že šlo o jednostranné kroky. Jde o uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele, ale neuznání Jeruzaléma jako hlavní město Palestiny. To je náš problém s Trumpem a Zemanem.

LN Dobře, a co ty další otázky, které podle vás Trump smetl ze stolu?

Trump se nezabývá otázkou izraelských osad na palestinském území a palestinskými uprchlíky. Uznal izraelskou suverenitu nad Golanskými výšinami, a tak nerespektuje hranice z roku 1967. Zastavil financování UNRWA (agentury OSN, která pomáhá potomkům palestinských uprchlíků, kteří zdědili po svých rodičích status uprchlíka) a finanční podporu palestinské samosprávě. Trump uzavřel palestinskou diplomatickou kancelář ve Washingtonu. Co nám pak zbývá? Co nám zbývá bez Jeruzaléma? Trump dal izraelskému ministerskému předsedovi Benjaminu Netanjahuovi vše, co chtěl. Izrael už s námi nepotřebuje a není ochoten o ničem jednat.

LN Pokud to vidíte takto, co hodláte dělat? Plánujete zesílit tlak na Izrael, třetí palestinskou Intifádu, „povstání“, jako byly ty v letech 1987 a 2000?

Nemluvíme o jakékoliv intifádě. Naše jediná cesta vede přes mezinárodní společenství, které se musí ujmout své odpovědnosti a zabývat se touto situací. Nemůže to jen tak nechat být a ignorovat realitu, že jsou tu miliony lidí žijící v podmínkách okupace. Existují dvě možnosti. Buď svolat mezinárodní mírovou konferenci a skupina zemí připraví nějaká jednání mezi Izraelem a Palestinci, nebo musí mezinárodní společenstvím vnutit Palestině a Izraeli nějaké řešení.

LN Vidíte nějakou zemi, která by k něčemu takovému byla ochotna a navíc byla schopna takové řešení prosadit?

Nevěříme, že by Izrael měl jakýkoliv zájem s námi jednat, a proto voláme po tom, aby bylo řešení vynuceno zvenku. Proto říkáme, vložte se do toho. Celý region je tak nestabilní. Pokud budete udržovat palestinskou otázku nevyřešenou, voláte tím po dalším násilí. Je něco takového dobré pro USA, Evropu, Izrael a Arabské země? Možná nyní jednotlivé země nevidí, že okamžitou výhodu z investovaného času do řešení izraelsko-palestinského konfliktu, ale později každý bude platit vysokou cenu za to, že neměl dost zodpovědnosti. Jako se to stalo v v Sýrii, v Iráku a jinde. Probíhá tu radikalizace.

LN Jakékoliv řešení ale vyžaduje souhlas Izraele a důležitá je i role USA.

Myslím si, že mírovou konferenci odmítne Izrael i USA a vnucené řešení nebude fungovat bez amerického souhlasu. Ale zachování status quo, jaký je dnes, donekonečna, je nemožné, a my to nebudeme akceptovat. Z toho je jasné, že jediné řešení pro Izrael je anektovat okupované území včetně Palestinců, kteří na něm žijí. Pak se staneme izraelskými občany a Izrael bude zodpovědný za naše životní podmínky, za dodávky všech nezbytných služeb.



Palestinský ministr zahraničí Rijád Málikí

LN Něco takového si ale mezi izraelskými politiky snad nikdo nepřeje. A vy si nepřejete vlastní stát?

My si stále přejeme dvoustátní řešení (tedy vznik samostatné Palestiny existující současně se samostatným Izraelem), hledáme dvoustátní řešení a trvalý mír mezi Izraelem a Palestinou. To je velmi důležité. Podívejte, Trumpova administrativa stojí na straně Izraele, ale nebude tu věčně. Pokud Trump vyhraje volby v roce 2020, bude tu další čtyři roky a pak přijde nová administrativa. Pokud jsme čekali 55 let okupace, tak si počkáme další čtyři roky, než Trump odejde. Čas je sice důležitý, ale pokud není situace zralá pro nalezení řešení. Nemusíme spěchat s řešením, které nám nevyhovuje.

LN Zmínil jste se o hrozbě radikalizace. Ale už teď v Gaze například vládne hnutí Hamas, které je v USA na seznamu teroristických organizací. A nejen v USA. Gaza je součástí Palestiny, ale kontrolujete jen Západní břeh...

Souhlasím s vámi. Ale to není to problém, který by nám bránil mluvit o našich právech a jednat s Izraelem. Jednali jsme s Izraelem v roce 2014 a tehdy Hamas kontroloval Gazu. Není nic nového. Nedá se říci, že dokud trvá rozkol mezi Gazou a Západní břehem, nedá se jednat s Izraelem. Je to prostě interní problém Palestiny, stejně jako má Izrael interní problémy například s Faláši, nebo jako jsou tu obvinění z korupce u svého premiéra.

LM To je trochu rozdíl. Hamas je považován za teroristickou organizaci, v Gaze působí i další radikální teroristé. Pro vás to nejsou teroristé?

To je to, co říká Izrael. Já tento argument neuznávám. Izrael je okupantem, je to teroristický stát, terorizuje Palestince, zabíjí nevinné Palestince, ničí jejich domy, odvádí je v noci z jejich domovů. To je terorismus. Navíc ten, kdo si nepřeje, abychom byli schopni kontrolovat situaci v Gaze, je Izrael. Využívá to totiž jako výmluvu, proč s námi nevede mírové rozhovory. Netanjahu řekl členům své vlastní strany, že povoluje posílání katarských peněz Hamasu, protože nechce, aby palestinský prezident Abbás získal plnou kontrolu nad Gazou.

LN A je podle vás Hamas teroristická organizace?

Pro nás říci to, kdo je terorista a kdo není, závisí na tom, na jaké jste straně. Pokud USA tvrdí, že Hamas je teroristickou organizací, může si říkat, co chce. Americký prezident Ronald Reagan jednou pronesl, že bojovníci za svobodu jsou teroristé a teroristé jsou bojovníci za svobodu. Já se o to (kdo je označený za teroristu) nestarám. My se staráme o to, jestli hledáme řešení konfliktu, dvoustátní řešení a trvalý mír mezi Izraelem a Palestinou. Ostatní věci jsou detaily a výmluvy.