Američané prý věděli o ledku v Bejrútu. Upozornil na něj bezpečnostní expert před čtyřmi roky

Bejrút/Praha Americká armáda údajně minimálně čtyři roky věděla o velkém množství potenciálně nebezpečného dusičnanu amonného uskladněného v bejrútském přístavu. Měl ji o tom informovat nejmenovaný poradce, který v přístavu prováděl bezpečnostní prohlídku. Vyplývá to z diplomatické komunikace mezi americkou ambasádou v Libanonu a vládou USA. S informací přišel deník The New York Times (NYT).

Podle diplomatické korespondence odeslané v pátek z americké ambasády měl přítomnost výbušných chemikálií objevit americký bezpečnostní expert během inspekce přístavu a informovat o nich buď americkou ambasádu, nebo Pentagon, píše NYT.

V komunikaci se nejprve zmiňuje seznam libanonských politiků, kteří o dusičnanu amonném, dovezeném ruskou lodí v roce 2013, věděli. Expert, který chemikálie odhalil, měl být údajně najatý americkou armádou a mezi lety 2013 a 2016 pracoval jako poradce pro libanonské námořní síly. Ambasáda píše, že „sdělil, že provedl bezpečnostní inspekci přístavních zařízení, během které informoval přístavní úřady o nebezpečném skladování dusičnanu amonného,” cituje NYT. Ledek byl v přístavu uložený od roku 2014. Není jasné, kdy tento poradce informoval o svých zjištěních úřady Spojených států. Podle amerických státních pracovníků na Blízkém východě by ale bylo standardním postupem podat o získaných údajích okamžitě zprávu ministerstvu zahraničí nebo Pentagonu. Nepravdy o tragédii v Bejrútu. Přikrášlené video odcizené novináři CNN i Trump přiživující spekulace NYT získaly reakci vysoce postaveného zaměstnance ministerstva zahraničí, který popřel, že by americké úřady o zjištěných informacích věděly. Podle něj měl bezpečnostní expert přístav neoficiálně navštívit asi před čtyřmi roky, kdy ještě nebyl zaměstnaný americkou vládou. Anonymní pracovník také uvedl, že se o zjištěních tohoto experta dozvěděl až minulý týden. Podle diplomatů z dalších států, kteří byli při explozi v Bejrútu, neměly Spojené státy mnoho možností, jak přimět libanonskou vládu nebezpečný materiál převézt nebo zabezpečit. Bejrútské úřady ostatně o ledku také věděly a prosby pracovníků přístavu o vyřešení problému léta ignorovaly. Agentura Reuters dokonce v úterý napsala, že informace o nákladu měli i prezident Michel Aún a premiér Hasan Dijáb, který v pondělí podal demisi. Za explozí mohly stát muniční sklady Uniklá diplomatická korespondence také zpochybňuje oficiální vysvětlení otázky, jak ledek vzplanul. Libanonská vláda tvrdila, že za explozí stál požár nedalekého skladiště s pyrotechnikou, který se následně rozšířil a vedl k masivnímu výbuchu, jenž zdevastoval bejrútské ulice. Američtí diplomaté nevylučují, že by skutečnou příčinou mohla být skladovaná munice, která by poskytla dostatečnou sílu pro explozi stovek tun ledku. Libanonské úřady tuto variantu několikrát popřely. Návrat domů po týdnu v Bejrútu. Místo uvítání čeká hasiče karanténa, jednoho psa pak návštěva veterináře Americký ministr obrany Mark Esper o víkendu řekl, že vláda si stále není jistá ohledně příčiny incidentu. Zmínil ale, že první explozi mohly způsobit zbraně islamistické organizace Hizballáh. Šéf Hizballáhu Hasan Nasralláh minulý týden popřel, že by jejich zbraně či munice souvisely s explozí. Podle diplomatů je Hizballáh známý opatrností, se kterou své zbraně skladuje. Zároveň ale pro převoz zbraní užívá spíše pozemní cesty, nikoli přístav v Bejrútu, uvádí NYT. Podle zjištění izraelských tajných služeb ovšem islamistická organizace má v přístavu mnoho svých zařízení. Demonstrace v Bejrútu. Prezident Michel Aún v pátek řekl, že přesná příčina exploze se stále vyšetřuje, ale nevyloučil možnost vnějšího zásahu, například skrze raketu nebo bombu. O útoku mluvil bezprostředně po výbuchu i prezident Trump, jeho tvrzení ale následně vyvrátilo několik pracovníků ministerstva obrany. Mezinárodní vyšetřování exploze prezident odmítl kvůli strachu z „překrucování pravdy.” Mnozí to přikládají snaze zakrýt chyby, nedbalost a korupci vedení země, píše deník The Guardian. Ambasáda nevarovala ostatní diplomaty Libanonská vláda podala po ničivém výbuchu v Bejrútu demisi. Má být sestaven nový kabinet Pokud se potvrdí, že americké úřady o nebezpečí věděly a nevarovaly o něm, lze očekávat kritiku ze strany dalších států, které mají v Bejrútu své ambasády. Exploze například zabila manželku nizozemského velvyslance Hedwiga Waltmans-Moliera nebo pracovníka německé ambasády, jehož jméno Německo nezveřejnilo. Rozsáhlé škody na majetku utrpěla také velvyslanectví Japonska nebo Rakouska, která stojí velmi blízko místu výbuchu. Na rozdíl od většiny ostatních ambasád se ta americká nenachází přímo v Bejrútu, ale v nedalekém městě Beit Aaoukar. Přestěhovala se tam v 80. letech kvůli několika útokům na dosavadní budovu v Bejrútu. Při jednom z nich v roce 1983 explodovalo auto a o život tehdy přišlo 17 Američanů. Podle informací reportérů vyjádřilo několik oslovených zahraničních diplomatů překvapení, že Spojené státy o problému věděly a ostatní nevarovaly. „Pokud se to potvrdí, bude to minimálně velmi šokující,” řekl pro NYT anonymní diplomat z jedné ze západních zemí.