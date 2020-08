UFO nad vojenskými základnami. Američané si nevědí rady, vznikla skupina pro vyšetřování

WASHINGTON/PRAHA Novou pracovní skupinu pro vyšetřování neidentifikovaných létajících objektů (UFO) vytváří americké ministerstvo obrany. Důvodem jsou podle členů Kongresu a zástupců Pentagonu neznámé předměty pohybujících se nad americkými vojenskými základnami.

V USA vznikne skupina speciální vyšetřovatelů, na kterou bude dohlížet náměstek David Norquist. Oficiálně by měla být podle CNN představena v následujících dnech a zabývat se bude záležitostmi souvisejícími s UFO. Další podrobnosti Pentagon zatím nezveřejnil.

Zřízení skupiny přichází poté, co Námořnictvo Spojených států před několika měsíci zveřejnilo utajené zprávy, ve kterých piloti popisovali setkání s neznámými objekty. Všech osm případů se odehrálo ve vzdušném prostoru u pobřeží států Virginie a Severní Karolíny v letech 2013 až 2014.



Ve zprávách se podle amerických médií lze dočíst, že pilot, který byl u setkání v listopadu roku 2013, tvrdil, že se nacházel od zařízení „bílé barvy bez jakýchkoliv dalších rozpoznávacích rysů“ ve vzdálenosti jeden a půl metru. V hlášení z 26. března 2014 další z pilotů, působící na letadlové lodi Theodore Roosevelt, uvedl, že viděl „kovový objekt“. Ten byl podle něj „do velikosti velmi malý a stříbrný“ a rozměry měl mít zhruba jako „kufřík“. Žádný z pilotů tehdy nebyl schopný určit, kdo neznámý létající objekt řídí.

Američané si kladli následně otázku, zda šlo o drony pozemšťanů sbírající zpravodajské informace, nebo o mimozemská tělesa.

Na veřejnost se kromě utajených zpráv navíc dostala i tři videa s tématikou UFO, a to z let 2004 až 2015. Letos je zveřejnil také právě Pentagon a v podstatě tím potvrdil jejich pravost. Následně výbor pro zpravodajské služby amerického Senátu rozhodl, že by se americké ministerstvo obrany mělo incidenty zabývat a poskytnout veřejnosti analýzu situace.

„Létají nám nad našimi vojenskými základnami a místy, kde provádíme vojenská cvičení. Nevíme, co to je a není to naše, takže jde o legitimní otázku,“ říkal šéf výboru pro zpravodajské služby Marco Rubio v červenci pro miamskou lokální televizi WFOR-TV s tím, že pokud tělesa nepochází z naší planety, nemusí být nejhůře. „Možná lepší, než kdyby šlo o pozorování technologického skoku Číny, Ruska nebo nějakého jiného protivníka,“ konstatoval.



Současný vznik nové pracovní skupiny CNN interpretují právě jako důsledek hlasování výboru.