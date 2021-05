Američané si připomněli rok od smrti George Floyda, jeho rodina navštívila Washington

Washington/Minneapolis Minutou ticha si Američané připomněli rok ode dne, kdy v Minneapolisu zemřel při policejním zákroku černoch George Floyd. Jeho rodina navštívila Washington, kde členy Kongresu vyzvala k přijetí policejní reformy, jež nese Floydovo jméno. Příbuzní se následně setkali s prezidentem Joem Bidenem. V amerických městech se mezitím shromáždili lidé, kteří přišli uctít Floydovu památku.

V Minneapolisu nedaleko křižovatky, kde Floydovi před rokem několik minut na krku klečel bělošský policista, svědci ohlásili střelbu. Policie záležitost vyšetřuje, jedna osoba krátce po zaznění výstřelů vyhledala pomoc lékařů, napsaly agentury AP a Reuters.

Šestačtyřicetiletý Floyd zemřel loni 25. května poté, co se jej policie snažila v Minneapolisu zatknout na základě udání, že chtěl v samoobsluze zaplatit padělanou bankovkou. Na videu natočeném kolemjdoucím je vidět policista Derek Chauvin, jak dlouhé minuty klečí na Floydovi, jenž opakuje, že nemůže dýchat. Videozáznam obletěl celý svět a spustil vlnu protestů proti rasismu a policejní brutalitě ve Spojených státech i dalších zemích.

„Dnešek je den, kdy (George) strhl svět k zuřivosti,“ řekl novinářům ve washingtonském Kapitolu Floydův bratr Philonise, doprovázený rodinou i předsedkyní Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou. „Doufáme, že vaší rodině definitivním schválením zákona velmi brzy přineseme útěchu,“ uvedla demokratka.

Novela, kterou už letos v březnu schválila Sněmovna reprezentantů, by policistům mimo jiné zakázala při zatýkání používat škrticí chvaty, které v posledních letech sehrály roli v několika kontroverzních případech. Také oslabuje jejich imunitu před žalobami za porušení práv podezřelých. Reforma nyní čeká na schválení v Senátu, v současné podobě ji však odmítají podpořit republikáni. Podle senátora Tima Scotta, který za republikány vede vyjednávání, je hlavním předmětem sporu mezi oběma stranami i nadále takzvaná kvalifikovaná imunita, která chrání policisty před stíháním za činy vykonané ve službě.

Floydovi příbuzní se sešli s Bidenem a Harissovou

Floydovi příbuzní, mimo jiné sestra, bratři a dcera, se z Kapitolu odebrali do Bílého domu, kde strávili hodinu s Bidenem a viceprezidentkou Kamalou Harrisovou.



„Bylo to vzpomenutí na to, co se stalo mému bratrovi,“ uvedl Philonise Floyd, podle kterého bylo setkání s prezidentem „skvělé“. Bidena označil za „upřímného chlapíka“. Prezident rodině sdělil, že „chce, aby byl zákon smysluplný a nenarušil Georgeův odkaz,“ uvedl synovec zemřelého Brandon Williams.

Američané si Floydovu smrt v jednu hodinu odpoledne místního času (20:00 SELČ) připomněli minutou ticha. K aktivistům, starostovi a obyvatelům Minneapolisu se v centru města přidala i Floydova sestra Bridgett. Z Minnesoty vzkázala, že do Washingtonu přijede až ve chvíli, kdy bude zákon plně schválen.

Pietu v ulicích Minneapolisu však předtím narušilo na 30 výstřelů, informovala AP. Policie oznámila, že na místo, vzdálené zhruba blok od oblasti někdejšího policejního zásahu proti Floydovi, vyslala hlídku. Svědci ohlásili, že z místa po výstřelech ujelo auto. V jedné z místních nemocnic se následně přihlásil člověk, který měl střelné zranění, podle agentur však není v ohrožení života. Policie čin vyšetřuje.

Náměstí u osudné křižovatky bylo přeměněno na venkovní festival na počest Floyda, podle AP zde bylo připraveno občerstvení, aktivity pro děti a několik hudebních vystoupení. Na osm hodin večer místního času (ve středu 3:00 SELČ) organizátoři naplánovali vigilii se svíčkami.