Američanka měla v pokoji u rodičů 24 trubkových bomb, sekery, nože a dvě pušky. Fascinoval ji masakr v Columbine

Wimauma (Florida) Floridská policie v pátek zadržela sedmadvacetiletou ženu, která ve svém pokoji ukrývala podomácku vyrobené bomby, střelné zbraně, nože a další nebezpečné předměty. Úřady upozornili rodiče, kteří v pokoji své dcery objevili dvě bomby. Podle informací New York Times byla žena obdivovatelkou masových útoků z Oklahomy a masakru na škole Columbine High School.

V pokoji Michelle Koltsové objevili policisté 24 podomácku vyrobených trubkových bomb, střelné zbraně, materiál na výrobu pojistek, 23 typů nožů, dvě sekery, dvě pušky a desítky knih a DVD zabývající se tématem vražd, masového zabíjení, domácího násilí a výroby výbušnin. Podle serveru The New York Times to uvedl šerif floridského okresu Hillsborough Chad Chronister. Během zásahu policie dům evakuovala.

Šerif označil množství nalezeného materiálu vysoce destruktivního charakteru za ohromující. „V případě jeho použití by mohl způsobit katastrofální škody a ublížit stovkám až tisícům lidí,“ dodal Chronister. Po zadržení se žena k výrobě výbušnin přiznala a připustila, že měla v plánu nalezený materiál použít. Jak, to ale nespecifikovala.

O Koltsovou se úřady zajímaly už více než rok poté, co si pořídila množství manifestů a anarchistických dokumentů. Velmi se také zajímala o bombový útok z Oklahomy, kde v roce 1995 zemřelo 168 lidí po výbuchu podomácku vyrobené bomby a masakr Columbine High School z roku 1999. Během něj dva mladíci zastřelili v budově školy dvanáct studentů, jednoho učitele a zranili dalších 24 lidí. Po činu spáchali sebevraždu.



Soud zadržené ženě vystavil kauci ve výši 180 tisíc dolarů (v přepočtu přes 4 miliony korun). Podle dostupných informací Koltsová nemá právníka a pokusy amerických novinářů o zastižení jejich rodičů jsou neúspěšné.