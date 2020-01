Americká aerolinka Delta odmítla přepravit tři muslimy. Musí zaplatit pokutu 50 tisíc dolarů.

Washington Americké ministerstvo dopravy nařídilo letecké společnosti Delta Air Lines zaplatit pokutu 50 000 dolarů (1,1 milionu korun) za diskriminaci muslimských pasažérů. Případy, o nichž v sobotu informovala stanice CNN, se týkaly tří muslimů, které personál přinutit vystoupit z letadel.

Šlo o dva oddělené incidenty z roku 2016 - jeden byl let z Paříže do Ohia, druhý z Amsterodamu do New Yorku. Tři pasažéři museli opustit sedadla, protože svým chováním znervóznili členy posádky i ostatní cestující.



V případě letu z Paříže upozornil na manželský pár jeden cestující. Řekl, že se necítí v blízkosti oněch osob dobře - žena měla závoj a muž prý něco ukryl do hodinek. Palubní průvodčí řekla, že viděla muže odesílat SMS zprávu, která obsahovala slovo Alláh. Pilot věc prodiskutoval s bezpečnostní službou letecké společnosti, která zjistila, že manželé jsou američtí občané, kteří se vracejí domů a nejsou mezi sledovanými osobami. Kapitán jim přesto nedovolil návrat na palubu.

Ministerstvo dopravy nyní dospělo k závěru, že se neřídil bezpečnostním protokolem společnosti Delta a že pokud by nešlo o muslimy, nebyl by jim zakázal vrátit se do letadla.

Další případ se týkal pasažéra, na jehož chování si stěžovaly palubní průvodčí i cestující. Před nástupem do letadla mu údajně předal muž „téhož etnického původu“ podezřelý balíček. Bezpečnostní agenti na cestujícím ale neshledali nic podezřelého. Přesto se však kapitán se strojem vrátil k letišti, nechal muže vysadit a prohledat jeho sedadlo. Podle ministerstva dopravy šlo o diskriminační jednání.

Společnost Delta popírá diskriminační chování k cestujícím, avšak připustila, že se oba případy daly řešit jinak. Podle firemních nařízení má poslední slovo k letu kapitán, a to se týká i rozhodnutí, zda bude určitý pasažér přepraven či nikoli. Nařízení ale také říká, že není možné cestující diskriminovat na základě jejich rasy, barvy pleti, národnosti, náboženství, pohlaví nebo etnického původu.